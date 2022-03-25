Информация о продаже здания школы в селе Гавриловка фейк

Относительно информации о продаже здания средней школы в селе Гавриловка Сокулукского района Чуйской области, озвученной в ходе пресс-конференции президента Кыргызской Республики 23 октября 2021 года, кабмин сообщает следующее:

Здание средней школы в селе Гавриловка было построено в 1967 году колхозом имени Шопокова Сокулукского района Чуйской области.

В 1992 году в связи с реорганизацией колхозов здания средней школы и клуба были переданы на баланс вновь созданного кооператива имени Шопокова.

В связи с образовавшейся дебиторской задолженностью в сумме более 30 миллион сомов общим собранием членов кооператива имени Шопокова было принято решение о продаже здания школы в счет погашения задолженности.

В 2007 году Министерство образования и науки Кыргызской Республики выкупило здание средней школы в селе Гавриловка за счет средств республиканского бюджета.

Решением правительства Кыргызской Республики в 2012 году указанное здание было передано на баланс Гавриловского айыл окмоту.

Генеральной прокуратурой Кыргызстана была проведена проверка по вопросу законности выкупа здания средней школы. По итогам проверки каких-либо нарушений законодательства Кыргызской Республики не выявлено.

В настоящее время органами местного самоуправления ведется процесс завершения оформления правоустанавливающих документов на здание средней школы.

Относительно факта продажи частному лицу трансформаторных подстанций и водопроводной сети, которые в 2007 году были на безвозмездной основе переданы кооперативом имени Шопокова Гавриловскому айыл окмоту, прокуратурой Сокулукского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По вопросу здания клуба (Дом культуры) отмечаем, что с 1992 года данный объект и по настоящее время находится в собственности кооператива имени Шопокова и используется как административное здание.