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В Венеции агрессивных чаек будут отпугивать водяными пистолетами

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- Айжан Мамбеталиева
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Владельцы отелей в Венеции сообщили, что стали вооружать туристов водяными пистолетами, чтобы отгонять агрессивных чаек. Об этом сообщает ANSA.

Пистолеты окрашены в оранжевый цвет, что не нравится этим птицам. Необязательно даже стрелять в чаек водой - птицы учатся избегать любого, кто размахивает водяным пистолетом. Как только они видят пистолеты, они улетают. Достаточно просто держать пистолет на столе.

В ассоциации отельеров также рассматривают дополнительные меры по защите туристов от чаек - например, использование электростатических и звуковых устройств или соколиную охоту.

Площадь Святого Марка в Венеции издавна славится стаями голубей, но в последние годы ее, как и остальные части города, осаждают свирепые чайки. Доходит до того, что птицы вырывают еду из рук туристов или совершают набеги на столы баров и ресторанов в центре города. Чайки даже могут нападать на официантов, разносящих еду.


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URL: https://www.vb.kg/416010
Теги:
туризм, в мире
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