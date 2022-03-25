В Венеции агрессивных чаек будут отпугивать водяными пистолетами

Владельцы отелей в Венеции сообщили, что стали вооружать туристов водяными пистолетами, чтобы отгонять агрессивных чаек. Об этом сообщает ANSA.

Пистолеты окрашены в оранжевый цвет, что не нравится этим птицам. Необязательно даже стрелять в чаек водой - птицы учатся избегать любого, кто размахивает водяным пистолетом. Как только они видят пистолеты, они улетают. Достаточно просто держать пистолет на столе.

В ассоциации отельеров также рассматривают дополнительные меры по защите туристов от чаек - например, использование электростатических и звуковых устройств или соколиную охоту.

Площадь Святого Марка в Венеции издавна славится стаями голубей, но в последние годы ее, как и остальные части города, осаждают свирепые чайки. Доходит до того, что птицы вырывают еду из рук туристов или совершают набеги на столы баров и ресторанов в центре города. Чайки даже могут нападать на официантов, разносящих еду.