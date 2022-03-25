Целеустремленность оказалась выше у крыс с низким уровнем тревожности

Исследование на крысах показало, что чем выше тревожность, тем ниже мотивация к достижению цели. К такому выводу пришли ученые из Швейцарии и Германии. Ученые из Политехнической школы Лозанны (Швейцария) и Института психиатрии Макса Планка (Германия) решили больше узнать об этом вопросе и провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале Science Advances.

Когнитивные и поведенческие реакции на стресс у людей различаются и могут быть связаны с индивидуальной способностью к развитию определенных психологических патологий, например к депрессии. Исследования о взаимосвязи мотивации после воздействия стресса уже проводили, но они давали противоречивые результаты. Одни показали, что стресс снижает мотивацию, другие - наоборот. Есть данные, указывающие на то, что низкий уровень тревожности связан с мотивацией достижения успеха, а высокий - с тем, чтобы избежать неудачи.

В эксперименте участвовали крысы, которые имеют разные уровни тревожности. Они были обучены технике нажимать на специальный рычаг для получения лакомства. После этого обе группы подвергали стрессу: на 15 минут помещали на хорошо освещенную платформу (крысы боятся яркого света), откуда они не могли убежать. Сразу после этого у грызунов появлялся доступ к заветному рычагу. Он был устроен так, что животным приходилось прилагать все больше усилий, чтобы активировать его и получить лакомство. Выяснилось, что у тревожных особей устойчивая работоспособность и связанная с ней мотивация были значительно ниже, чем у их менее беспокойных собратьев.

Ученые провели анализ и узнали, что экспрессия рецептора CRHR1, которая принимает участие в регулировке мотивации, различалась в обеих группах. У животных с низкой тревожностью уровень экспрессии CRHR1 был выше, чем у испытуемых с повышенным беспокойством.

Итоги эксперимента будут полезны для лечения депрессии, ведь она, как и тревожное поведение, связана с экспрессией CRHR1.