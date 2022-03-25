Погода
$ 92.00 - 93.47
€ 107.50 - 110.87

Исламбек Кыдыргычов назначен заместителем председателя ГНС

207  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыдыргычов Исламбек Намызбекович распоряжением председателя кабмина Акылбека Жапарова назначен заместителем председателя государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 25 марта нового заместителя председателя ГНС коллективу представил первый заместитель министра финансов Илияз Иманбетов.

В соответствии с другим распоряжением председателя кабмина Руслан Суйналиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

И.Кыдыргычов до назначения работал в администрации президента КР. Курировал вопросы налоговой и таможенной политики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416023
Теги:
ГНС, назначение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  