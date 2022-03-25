Исламбек Кыдыргычов назначен заместителем председателя ГНС

Кыдыргычов Исламбек Намызбекович распоряжением председателя кабмина Акылбека Жапарова назначен заместителем председателя государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 25 марта нового заместителя председателя ГНС коллективу представил первый заместитель министра финансов Илияз Иманбетов.

В соответствии с другим распоряжением председателя кабмина Руслан Суйналиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

И.Кыдыргычов до назначения работал в администрации президента КР. Курировал вопросы налоговой и таможенной политики.