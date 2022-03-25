В Бишкеке цены в кыргызско-турецкой больнице не повысились

По итогам пресс-конференции, состоявшейся 23 марта 2022 года в Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы, в некоторых СМИ вышла информация о том, что цены в больнице поднялись. Об этом сообщает посольство Турции в КР.

По ее данным, в Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы цены на медицинские услуги не изменились. Наоборот, стоимость услуг в общей хирургии снижены. С начала функционирования больницы стоимость медицинских услуг остаётся прежней.

"Проведены 34 операции на открытом сердце, коронарография сосудов сердца 273 пациентам и стентирование 287 пациентам.

Основной упор делается на лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, цены за операции значительно ниже, чем в других государственных и частных клиниках Кыргызстана. Цена стента составляет примерно 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов, в зависимости от состояния пациента.

В больнице имеются также компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, маммография, рентген-оборудование, гастроскоп, колоноскоп, эхокардиограф и многие другие диагностические приборы, услугами которых могут воспользоваться наши граждане.

8 февраля 2022 года на базе больницы пациенту 29 лет, являющемуся гражданином Кыргызской Республики, с врожденной патологией сердца (Синдром Марфана), с выраженной аневризмой аорты на уровне синусов Вальсальвы, тотальной функциональной недостаточностью аортального клапана (СНФК Ⅳ (NYHA)) впервые в Кыргызстане бригадой кардиохирургов из Турции во главе с профессором доктором Мете Хыдыроглу проведена сложная и рискованная операция на сердце.

При поступлении в больницу фракция сердечного выброса данного пациента составляла 20-25 %, что является крайне тяжелым и рискованным состоянием для проведения операции на сердце. Из-за этого ни одна больница в Кыргызстане не согласилась оперировать пациента. Операция прошла успешно, и в настоящее время пациент выписан.

Кроме того, с одобрения Минздрава Турецкой Республики, а также при поддержке посольства Турецкой Республики в Кыргызстане в честь Международного женского дня - 8 Марта - на базе больницы проведена бесплатная маммография женщинам старше 40 лет. Около 150 женщин смогли пройти бесплатное обследование на современном оборудовании, а также получили консультации у специалистов из Турции.

В настоящее время в больнице работают 64 специалиста из Турции и 58 сотрудников из Кыргызстана. Общее количество персонала 122 человека".