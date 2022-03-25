Погода
$ 92.00 - 93.47
€ 107.50 - 110.87

В Бишкеке цены в кыргызско-турецкой больнице не повысились

178  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По итогам пресс-конференции, состоявшейся 23 марта 2022 года в Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы, в некоторых СМИ вышла информация о том, что цены в больнице поднялись. Об этом сообщает посольство Турции в КР.

По ее данным, в Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы цены на медицинские услуги не изменились. Наоборот, стоимость услуг в общей хирургии снижены. С начала функционирования больницы стоимость медицинских услуг остаётся прежней.

"Проведены 34 операции на открытом сердце, коронарография сосудов сердца 273 пациентам и стентирование 287 пациентам.

Основной упор делается на лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, цены за операции значительно ниже, чем в других государственных и частных клиниках Кыргызстана. Цена стента составляет примерно 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов, в зависимости от состояния пациента.

В больнице имеются также компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, маммография, рентген-оборудование, гастроскоп, колоноскоп, эхокардиограф и многие другие диагностические приборы, услугами которых могут воспользоваться наши граждане.

8 февраля 2022 года на базе больницы пациенту 29 лет, являющемуся гражданином Кыргызской Республики, с врожденной патологией сердца (Синдром Марфана), с выраженной аневризмой аорты на уровне синусов Вальсальвы, тотальной функциональной недостаточностью аортального клапана (СНФК Ⅳ (NYHA)) впервые в Кыргызстане бригадой кардиохирургов из Турции во главе с профессором доктором Мете Хыдыроглу проведена сложная и рискованная операция на сердце.

При поступлении в больницу фракция сердечного выброса данного пациента составляла 20-25 %, что является крайне тяжелым и рискованным состоянием для проведения операции на сердце. Из-за этого ни одна больница в Кыргызстане не согласилась оперировать пациента. Операция прошла успешно, и в настоящее время пациент выписан.

Кроме того, с одобрения Минздрава Турецкой Республики, а также при поддержке посольства Турецкой Республики в Кыргызстане в честь Международного женского дня - 8 Марта - на базе больницы проведена бесплатная маммография женщинам старше 40 лет. Около 150 женщин смогли пройти бесплатное обследование на современном оборудовании, а также получили консультации у специалистов из Турции.

В настоящее время в больнице работают 64 специалиста из Турции и 58 сотрудников из Кыргызстана. Общее количество персонала 122 человека".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416025
Теги:
Турция, цены, Кыргызстан, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  