"В Баткене победила коррупция. Задержан Бекжан Жалилов"

В Баткене сегодня победила коррупция. Задержан бывший глава Жаны-Жерского айыл окмоту Саатбек Эгембердиев и нынешний – Бекжан Жалилов, который начал борьбу за возвращение народу незаконно приватизированных земель. Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Ыдырыс Исаков.

Глава Жаны-Жерского айыл окмоту Бекжан Жалилов стал известен после того, как озвучил факты коррупции со стороны бывшего главы Жаны-Жерского айыл окмоту Турабая Бостонова. Все документы по этому поводу он продемонстрировал в публикации Ыдырыса Исакова.

Позже Генеральная прокуратура начала расследование по всем этим фактам.

Напомним, глава Жаны–Жерского айыл окмоту Бекжан Жалилов не так давно получил грамоту и сертификат на двадцать тысяч сомов от полномочного представителя президента в Баткенской области Абдыкарима Алимбаева за занятое второе место в конкурсе лучший айыл окмоту.

По словам местных жителей, Бекжан Жалилов – молодой, грамотный и энергичный. На границе он как никто другой знает цену каждой пяди земли. Его принципиальность и жесткая, непримиримая позиция не нравится тем, кто пытается заниматься контрабандой или же незаконно завладел муниципальными землями или имуществом. "Обиженные" вставляют палки в колеса и ждут удобного случая, чтобы сменить руководителя.