"Пирамида" запускает новый проект "Говорим с Екатериной Токомбаевой"

Телеканалу "Пирамида" в этом году исполняется 31 год. Первое независимое телевидение, которое появилось раньше, чем наша страна приобрела суверенитет. Быть в центре событий, информировать своих зрителей, давать им полную картину происходящего - вот основное кредо "Пирамиды". Телеканал верен ему уже три десятка лет. Меняются стили подачи, подходы, но принципы остаются неизменными: честность и объективность. Каждый материал медиахолдинга - это своего рода откровенный разговор со зрителем. "Пирамиде" всегда есть о чем говорить с кыргызстанцами. Теперь диалога будет ещё больше. Запускается новый проект "Говорим с Екатериной Токомбаевой".

- Екатерина, здравствуйте. Постоянным зрителям "Пирамиды" вы знакомы давно. Сейчас у вас стартует программа "Говорим с Екатериной Токомбаевой". О чем разговор будет?

- Здравствуйте. Действительно, на "Пирамиде" я уже давно. Пришла сюда, будучи студенткой. Знаете, как-то сразу "щелкнуло". Поняла - мое. Меня иногда спрашивают, почему так долго на одном канале, не хотелось перейти на другой, поменять место занятости? Я всегда отвечаю: семью не меняют. "Пирамида" для меня, правда, стала семьёй, телеканал знает меня как молоденькую студентку, практически ребенка, знает, как я росла профессионально. Может, кому-то это покажется странным, но у нас с "Пирамидой" взаимная любовь.

Теперь к вопросу, о чем же все-таки разговор? Обо всем! Программа "Говорим с Екатериной Токомбаевой" должна стать площадкой для обсуждения тех тем и проблем, которые больше нельзя откладывать на потом. Мы намеренно не стали ограничивать себя тематикой. В современном мире все переплетено. Сейчас невозможно говорить о культуре и не затронуть экономику, невозможно обсуждать, почему такие проблемы в экономике, и не капнуть в политику.

- С кем планируете бесуды?

- Со всеми теми людьми, к мнению которых стоит прислушаться. Это может быть и доктор политических наук, и креативный чиновник, и студент с идеями, как, например, вывести наши вузы на международный уровень. Кстати, о международном. "Пирамида" имеет тесные контакты с зарубежными СМИ. У нас есть договоренности с белорусскими, азербайджанскими и турецкими каналами. Нашу программу можно будет по кабельному телевидению увидеть и в этих странах.

- Как родилось название, почему именно "Говорим..."?

- Потому что сейчас нужен именно разговор. Не спор, не обвинения, а разговор. Конструктивный диалог с предложениями и идеями. Толку, что в студии встречаются четыре человека? Покричат друг на друга, некоторые даже сквернословят, и расходятся. А где предложения по решению проблемы, где идеи? Но скажу сразу: критика в нашей программе тоже будет, без нее никуда.

- И теперь самый актуальный вопрос: когда смотреть "Говорим с Екатериной Токомбаевой".

- Уже скоро. В первых числах апреля. Каждую пятницу в 17:00. Повторы в 21:10.

- Спасибо, Екатерина, успехов вам!