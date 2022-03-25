"Благодаря правильной экономической политике мы закупили военную технику"

В Бишкеке сегодня, 25 марта, состоялась церемония вручения 55 современных пожарных машины Министерству чрезвычайных ситуаций КР и 50 новых КАМАЗов и 55 единиц бронетранспортеров "Тигр" Пограничной службе ГКНБ КР.

По словам эксперта Марса Сариева, к которому наша редакция обратились за комментариями, это первое и наиболее крупное приобретение со стороны Кыргызстана подобной техники за годы независимости страны.

"Пожарные машины приобретены за счёт Всемирного банка, а остальная военная техника, КАМАЗы и бронетранспортеры, приобретены за счёт средств государственного бюджета. Это первая крупномасштабная закупка военной техники, которая совершенно меняет военную обстановку, соотношение военных сил в Центральной Азии в условиях угрозы с юга, со стороны Афганистана" - сказал Марс Сариев.

Он отметил, что ранее военную технику Кыргызстан в основном получал в помощь и в дар от других государств – России, Турции, Китая и так далее.

"А сейчас мы сами можем закупать технику. Здесь не последнюю роль сыграла приватизация Кумтора и, в целом, правильная экономическая политика. Думаю, ранее техника не закупалась из-за коррупционных схем, то есть средства попросту разворовывались, и наша армия находилась на подкормке других государств, которые дарили нам технику" - говорит политолог.

Эксперт напомнил, что ранее Кыргызстан закупил у Турции ударные оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

"Думаю, количество выкупленных "Байрактаров" со временем будет еще больше. Но главное то, что мы закупаем за государственные средства военную и другую технику. Что свидетельствует о том, что Кыргызстан становится самостоятельным в военном плане и устойчивым в политическом плане. Это всё способствует устойчивому развитию и укреплению безопасности страны" - заключил политолог.