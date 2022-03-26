Иссык-Кульские милиционеры организовали досуг для детей

На территории Иссык-Кульской области с 23 по 25 марта 2022 года прошло профилактическое мероприятие "Беспризорник" и "Забота ". Об этом сообщает пресс-служба УВД региона. По ее данным в рамках этого мероприятие сотрудниками инспекции по делам детей УВД Иссык-Кульской области, в целях стимулирования маленьких воспитанников детских домов г. Каракол к здоровому образу жизни и гармоничному отношению с природой, организовали поездку на природу и курорт "Ак-Суу", где имели возможность искупаться на радоновых оздоровительных бассейнах.

Кроме этого, в целях профилактики преступности, насилия, групповых правонарушений, а также для укрепления единства, лидерских качеств, доверия, и прежде всего доверительных отношений с детьми, сотрудники инспекции по делам детей УВД Иссык-Кульской области организовал товарищеский турнир по мини-футболу среди школьников, их родителей, учителей школ и сотрудников милиции Ак-Сууйского района и города Каракол.

Соревнование прошло на веселых нотах и с большим интересом. По итогам, 3-место заняла команда директоров школ Ак-Суйского района, 2 место - сотрудники инспекции по делам детей ОВД Ак-Суйского района и 1 - место удостоилась детская сборная команда г. Каракола.