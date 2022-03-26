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Налогоплательщики с 1 апреля обязаны использовать электронный счет-фактуру

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 апреля налогоплательщики с годовым оборотом более 8 млн сомов обязаны применять электронный счет-фактуру. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным порядок действует в отношении участников информационной системы счетов-фактур в виде электронного документа и устанавливает процедуры документооборота между участниками электронного взаимодействия при обращении счета-фактуры в виде электронного документа, в том числе дополнительного, с применением электронной подписи.

Напомним, что с 1 июля 2020 года плательщики НДС, а также импортеры и/или экспортеры товаров в обязательном порядке оформляют электронный счет-фактуру.

Более подробную информацию, руководство пользователя и контактные данные ответственных сотрудников по работе с системой "Электронный счет-фактура" можно получить на сайте ГНС в разделе "Электронный счет-фактура".


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URL: https://www.vb.kg/416045
Теги:
налоги в Кыргызстане
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