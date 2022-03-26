ГКНБ: Житель Таласа отрекся от религиозно-экстремистских взглядов(видео)

ГКНБ в рамках выявления, пресечения и предупреждения деятельности религиозно-экстремистских и террористических организаций, с целью минимизации количества сторонников РЭО "Хизб ут-Тахрир" в КР, проведено профилактическое мероприятие, направленное на переубеждение и публичного отречения от радикальных взглядов, в ходе которого достигнуто склонение к отречению жителя г.Талас И.Т.Б. и вывода из РЭО "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным гражданин И.Т.Б. в 2003 году был завербован неизвестными эмиссарами в ряды РЭО "Хизб ут-Тахрир" и активно занимался пропагандой и распространением запрещенной литературы.

Вместе с тем И.Т.Б. признал ошибочность выбранного им религиозного направления и призвал граждан КР не поддаваться незаконным призывам членов РЭО "Хизб ут-Тахрир" с заявлением о недопустимости деятельности данной организации.

В настоящее время ГКНБ КР продолжается непрерывная работа по выявлению и пресечению деятельности РЭО "Хизб ут-Тахрир", а также проведению профилактических мероприятий среди членов данной религиозно-экстремистской организации.