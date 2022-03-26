В трех областях Кыргызстана прошел Форум "Ишкер Айымдар- Айылдан ааламга"

В Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях Кыргызстана прошел форум для местных женщин предпринимательниц, где представители государственных органов и общественных организаций рассказали участницам о Программе по поддержке и развитию женского предпринимательства в КР на 2022-2026 год, а также о шагах для ее реализации и поддержке со стороны государства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным основной целью мероприятия было освящение инструментов господдержки женщин-предпринимательниц, оценка бизнес-среды для развития женского предпринимательства и создание новых возможностей для усиления роли женщин в развитии экономики трех областей.

В мероприятиях приняли участие более 800 женщин, где они также в рамках консультативных встреч Коалиции по развитию женского предпринимательства обозначили барьеры, вызовы и факторы, которые сдерживают развитие женского предпринимательства и препятствуют женщинам ведению или развитию своего дела.

Согласно проведенным консультативным встречам к числу основных барьеров для развития женского предпринимательства можно отнести отсутствие у женщин необходимого образования и опыта работы в предпринимательской деятельности, проблема получения средств и отсутствие доступа к программам финансирования, гендерные стереотипы, отсутствие государственных программ по поддержки малого и среднего бизнеса, что сдерживает участие женщин в предпринимательской деятельности. Недостаточное количество финансовых и других ресурсов приводит к тому, что женское предпринимательство в Кыргызстане не растет. Помимо обозначенных выше барьеров женщины предпринимательницы обозначили, что государственная политика и законы слепы к конкретным обстоятельствам, потребностям и интересам женщин.

Проведенный анализ предпринимательской деятельности женщин-предпринимательниц в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях Кыргызстана свидетельствует о необходимости развития женского предпринимательства в стране.

Партнеры Форума и приглашенные эксперты делились своим опытом по развитию туризма в КР, финансовой грамотности, бизнес-развитию и рассказали о важности образования.

Организатором форума выступил женский форум "Курак", председательствующим членом Коалиции по развитию женского предпринимательства и снижению гендерного насилия в Центральной Азии. ЖФ "Курак" стремится мотивировать и придать импульс женщинам из регионов для ведения предпринимательской деятельности.