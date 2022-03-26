Компания MegaCom запустила новые базовые станции в Баткенской области

Государственный оператор сотовой связи MegaCom продолжает планомерную работу по расширению покрытия и оптимизации сетей 2G/3G/4G.

В числе регионов, в которых оператор, в соответствии со Стратегией развития компании, активно реализует программу по модернизации инфраструктуры, особое место занимает Баткенская область. Специалисты MegaCom работают над построением современной высокотехнологичной сети в регионе, что позволяет значительно улучшить качество связи и увеличить пропускную способность 2G/3G/4G в населенных пунктах области.

В связи с постоянно возрастающим спросом на услуги сотовой связи и интернета государственный оператор MegaCom видит потенциал в дальнейшем развитии сети, в том числе в труднодоступных локациях, с тем чтобы обеспечить качественной связью более 99% населенной территории КР. Компания регулярно инвестирует средства в усовершенствование технической сети, основывающейся на информационных решениях от ведущих мировых производителей.

В рамках работ по модернизации оборудования и созданию современной инфраструктуры компанией MegaCom за 2021-2022 годы на территории Баткенской области введены в эксплуатацию 15 новых базовых станций.

В 2021 году десять современных базовых станций появились в селах Суу-Башы Баткенского района, Уч-Коргон, Какыр, Валакиш, Калтак Кадамжайского района, Интернационал, Борбордук, Кара-Суу Лейлекского района, а также городе Кызыл-Кие.

Еще пять новых базовых станций были введены в эксплуатацию в 2022 году на территории Торткульского водохранилища, в селах Чон-Талаа Баткенского района, Какыр и Кон Кадамжайского района, а также в административном центре области – городе Баткене.

Существенному увеличению пропускной способности сети 4G, повышению качества связи и мобильного интернета сети четвертого поколения способствовала модернизация базовых станций в городах Баткен, Исфана, Кызыл-Кия, пгт. Айдаркен, Кадамжай, Чаувай, а также селах:

Ак-Сай, Ак-Татыр, Апкан, Базар-Башы, Бай Кара-Бак, Боз-Адыр, Бужум, Газ, Говсувар, Достук, Жанырык, Кайынды, Кан, Капчыгай, Кара-Бак, Кара-Токой, Кара-Токой, Кек-Таш, Коргон-Таш, Кызыл-Бель, Кызыл-Жол, Кыштут, Мин-Орук, Сай, Сары-Талаа, Согмент, Табылгы, Таштумшук, Тунук-Суу, Уч-Дебе, Чон-Талаа Баткенского района; Адыр, Ак-Булак, Акимбек, Алга, Алыш, Аустан, Бак, Бексе, Валакиш, Джаны-Джер, Жаштилек, Какыр, Калача, Калтак, Камбар-Абад, Кара-Дебе, Кароол, Кек-Талаа, Келечек, Кереге-Таш, Кожо, Кыргыз-Кыштак, Лесхоз, Майдан, Маяк, Минчынар, Моло, Мыргылжек, Ноогардан, Олагыш, Орукзар, Пульгон, Пум, Пылдырак, Разъезд, Сухана, Сырт, Тажиккыштак, Ташкоргон, Таш-Кыя, Уч-Коргон, Чункур-Кыштак Кадамжайского района; 50 лет СССР, Алга, Арка, Достук, Интернациональное, Кулунду, Ленина, Центральное, Чимген, Эски-Оочу Лейлекского района.

За счет усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Баткен и Кызыл-Кия, пгт. Кадамжай, Чаувай, а также селах:

Ак-Сай, Базар-Башы, Боз-Адыр, Бужум, Кара-Бак, Кара-Токой, Кызыл-Жол, Рават, Сай, Самаркандык, Таштумшук Чек, Чет-Кызыл, Чон-Талаа Баткенского района; Адыр, Алга, Алыш, Бексе, Боз, Валакиш, Джаны-Джер, Жаштилек, Какыр, Калача, Калтак, Камбар-Абад, Кара-Дебе, Кара-Тумшук, Кек-Талаа, Келечек, Кожо, Кыргыз-Кыштак, Минчынар, Моло, Мыргылжек, Ноогардан, Олагыш, Орукзар, Пылдырак, Сухана, Сырт, Тажиккыштак, Ташкоргон, Уч-Коргон, Чункур-Кыштак Кадамжайского района; 50 лет СССР, Ак-Суу, Алга, Арка, Бешкент, Голбо, Джаны-Турмуш, Достук, Интернациональное, Карла Маркса, Катран, Кулунду, Лейлек, Центральное, Эски-Оочу Лейлекского района.

Модернизированы базовые станции MegaCom сети 2G в селах:

Кара-Токой Баткенского района; Алыш, Боз, Валакиш, Какыр , Калтак, Камбар-Абад, Олагыш, Тажиккыштак, Ташкоргон, Уч-Коргон Кадамжайского района; Интернациональное, Центральное Лейлекского района.

Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в пгт. Восточный, а также селах:

Айгуль-Таш, Бай Кара-Бак, Булак-Башы, Джаны-Бак, Добо, Достук, Зар-Таш, Кара-Булак, Кызыл-Бель, Паскы-Арык, Рават, Самаркандык, Таян, Чек, Чон-Гара Баткенского района; Кара-Тумшук, Лесхоз, Разъезд, Чогорок, Чон-Кара Кадамжайского района; Ак-Суу, Андарак, Бешкент, Голбо, Искра, Кара-Суу, Карла Маркса, Кек-Таш, Коммунизм, Лейлек Лейлекского района.

Новые базовые станции стандарта 3G появились в селах:

Айгуль-Таш, Ак-Оток, Ак-Турпак, Апкан, Булак-Башы, Джаны-Бак, Достук, Зар-Таш, Кара-Булак, Паскы-Арык, Таян, Чек, Чон-Гара Баткенского района; Ак-Турпак, Кара-Тумшук, Келечек, Кызыл-Коргон, Кыргыз-Кыштак, Отукчу, Токой, Чогорок, Чон-Кара Кадамжайского района; 50 лет Киргизии, 50 лет СССР, Ай-Кол, Ак-Булак, Голбо, Кара-Булак, Кек-Таш, Маданият, Тогуз-Булак, Чапаева Лейлекского района.

Для удобства абонентов на официальном сайте компании в онлайн-режиме функционирует Интерактивная карта покрытия, с помощью которой можно узнать интересующую информацию о зоне охвата сетей 2G/3G/4G и легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций.