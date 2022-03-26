Компания MegaCom запустила новые базовые станции в Баткенской области

Государственный оператор сотовой связи MegaCom продолжает планомерную работу по расширению покрытия и оптимизации сетей 2G/3G/4G.
В числе регионов, в которых оператор, в соответствии со Стратегией развития компании, активно реализует программу по модернизации инфраструктуры, особое место занимает Баткенская область. Специалисты MegaCom работают над построением современной высокотехнологичной сети в регионе, что позволяет значительно улучшить качество связи и увеличить пропускную способность 2G/3G/4G в населенных пунктах области.
В связи с постоянно возрастающим спросом на услуги сотовой связи и интернета государственный оператор MegaCom видит потенциал в дальнейшем развитии сети, в том числе в труднодоступных локациях, с тем чтобы обеспечить качественной связью более 99% населенной территории КР. Компания регулярно инвестирует средства в усовершенствование технической сети, основывающейся на информационных решениях от ведущих мировых производителей.
В рамках работ по модернизации оборудования и созданию современной инфраструктуры компанией MegaCom за 2021-2022 годы на территории Баткенской области введены в эксплуатацию 15 новых базовых станций.
В 2021 году десять современных базовых станций появились в селах Суу-Башы Баткенского района, Уч-Коргон, Какыр, Валакиш, Калтак Кадамжайского района, Интернационал, Борбордук, Кара-Суу Лейлекского района, а также городе Кызыл-Кие.
Еще пять новых базовых станций были введены в эксплуатацию в 2022 году на территории Торткульского водохранилища, в селах Чон-Талаа Баткенского района, Какыр и Кон Кадамжайского района, а также в административном центре области – городе Баткене.
Существенному увеличению пропускной способности сети 4G, повышению качества связи и мобильного интернета сети четвертого поколения способствовала модернизация базовых станций в городах Баткен, Исфана, Кызыл-Кия, пгт. Айдаркен, Кадамжай, Чаувай, а также селах:
За счет усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Баткен и Кызыл-Кия, пгт. Кадамжай, Чаувай, а также селах:
Модернизированы базовые станции MegaCom сети 2G в селах:
Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в пгт. Восточный, а также селах:
Новые базовые станции стандарта 3G появились в селах:
Для удобства абонентов на официальном сайте компании в онлайн-режиме функционирует Интерактивная карта покрытия, с помощью которой можно узнать интересующую информацию о зоне охвата сетей 2G/3G/4G и легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций.