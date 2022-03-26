Тело сержанта Зарифулина, погибшего в Украине, доставили в Кыргызстан

Рано утром 26 марта 2022 года в Кыргызстан доставили цинковый гроб с телом сержанта контрактной службы Зарифулина Рустама Равильевича, который геройски погиб при выполнении боевого задания на Украине.

Ожидавшие прилета борта отец и старший брат военнослужащего рассказали, что Рустам в школьные годы серьезно занимался боксом у тренера Александра Ветрова. А в 18 лет после получения гражданства сразу направился в военкомат с просьбой призвать его на срочную службу, а затем оформил контракт для прохождения воинской службы в Вооруженных Силах России. Чуть позже он поступил в вуз для того, чтобы стать офицером и посвятить профессии военного всю жизнь.

- Я сам в детстве заслушивался историями ветеранов, который рассказывали наши родственники-фронтовики, соседи. Мы нашли в Смоленской области место захоронения нашего деда, погибшего во время Великой Отечественной войны. И Рустам в детстве, видимо, впитал этот дух. Поэтому я только обрадовался, когда сын рассказал, что хочет служить в российской армии. Это был его выбор. И в армии у него все сложилось, он выступал и побеждал на различных соревнованиях. Я гордился и горжусь Рустамом. Сегодня 26 марта ему исполнилось бы 26 лет, из которых он 8 лет в армии. Погиб 14 марта. Когда он приезжал в отпуск, то привозил маме все свои благодарности и награды. Он очень ценил мать - Любовь Александровну. Хотел перевезти нас с женой в Россию. И мы так думаем, что может готовил нам сюрприз - хотел жениться. Когда нам в части сообщили о гибели сына, то сказали, что у него есть невеста", - поделился отец Равиль Зарифулин.

- У нас разница по возрасту с братом в 10 лет, я старший. Все детство вместе. У меня двое детей и Рустам их очень любил. Пока трудно поверить, что его больше нет, - добавил брат погибшего Владислав.

После приземления грузового военного борта военные авиабазы ОДКБ "Кант" еще в самолете накрыли деревянный саркофаг гроба полотнищами российского флага, а уже потом пригласили на церемонию отца Равиля Зарифулина и брата. Отдать дать уважения воину прибыл командир авиабазы ОДКБ "Кант" полковник Алексей Ларин и представители военного атташата Посольства России в Кыргызстане.

С борта самолета на руках ребята перенесли гроб в машину для отправки на родину, где он и будет захоронен..

Офицер воинской части, в которой служил Рустам Зарифулин рассказал, что во время выполнения боевого задания их подразделение было обстреляно, военнослужащие получили ранения, но продолжили выполнение задачи. Рустам от полученных ранений умер. За мужество Рустам Зарифулин награжден орденом Мужества.

- От лица сослуживцев приносим искренние соболезнования родным. В части к Рустаму относились с уважением за его ответственного отношения к поставленным задачам, за характер и за командирские качества, - рассказал офицер.