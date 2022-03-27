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Задержан иностранный гражданин, лидер РЭО "Хизбут-Тахрир"

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- Назгуль Абдыразакова
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ГКНБ пресек подрывную деятельность иностранного гражданина – лидера РЭО "Хизбут-Тахрир" по южному региону КР, организовавшего подпольную экстремистскую сеть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, задержанный И.Ш.Ш. является региональным руководителем РЭО "Хизбут-Тахрир" в Узбекистане, активно проводимый со своими единомышленниками подпольную деятельностью по созданию и укреплению структур "Хизбут-Тахрир" в южных регионах КР и приграничных областях соседней страны.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных в рамках досудебного производства, установлено, что задержанный более 10 лет находился в официальном розыске в Республике Узбекистан и пытался скрыться на территории Кыргызской Республики. Принятыми процессуальными мерами гражданин И.Ш.Ш. экстрадирован на Родину.


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URL: https://www.vb.kg/416059
Теги:
задержание, Узбекистан, экстрадиция, Кыргызстан, Хизб ут-Тахрир
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