Задержан иностранный гражданин, лидер РЭО "Хизбут-Тахрир"

ГКНБ пресек подрывную деятельность иностранного гражданина – лидера РЭО "Хизбут-Тахрир" по южному региону КР, организовавшего подпольную экстремистскую сеть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, задержанный И.Ш.Ш. является региональным руководителем РЭО "Хизбут-Тахрир" в Узбекистане, активно проводимый со своими единомышленниками подпольную деятельностью по созданию и укреплению структур "Хизбут-Тахрир" в южных регионах КР и приграничных областях соседней страны.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных в рамках досудебного производства, установлено, что задержанный более 10 лет находился в официальном розыске в Республике Узбекистан и пытался скрыться на территории Кыргызской Республики. Принятыми процессуальными мерами гражданин И.Ш.Ш. экстрадирован на Родину.