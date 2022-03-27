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Контрабандную посуду на 800 тыс. сомов задержали в Ошской области

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ноокатском районе Ошской области задержали контрабандную посуду на 800 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы.

По ее данным, в селе Жаны-Ноокат, Ноокатского района остановили автомашину Mercedes-Benz.

В ходе осмотра машины были обнаружены товары – посуда керамическая в ассортименте в количестве 15 313 шт., хоз. товары в количестве 5 796 шт., б/у запчасти для АТС весом 500 кг. Груз был ввезен из сопредельного государства без товаросопроводительных документов с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. Среднерыночная стоимость задержанных товаров составляет 844 495 сомов.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации. Материалы дела передали в прокуратуру Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/416062
Теги:
контрабанда, Ноокатский район, таможня
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