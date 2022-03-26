В Чуе задержан скотокрад- рецидивист

В Чуйской области задержан скотокрад, укравший теленка, в ходе следствие выяснилось что он причастен и к другим кражам. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, ранее в ОВД Чуйского района с заявлением обратился местный житель 24-летний С.Н. который просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые совершили кражу теленка из сарая.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД района, было начато досудебное производство ст. 205 (Кража) УК КР.

В рамках проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Чуйского района по подозрению в совершении вышесказанного факта был установлен и доставлен в ОВД района 18-летний К.Д. житель Чуйской области.

В настоящий момент сотрудники милиции установили о причастности К.Д. и к другим аналогичном 5 фактам кражам на территории Чуйского района. Задержанный водворен в ИВС. Расследование продолжается.