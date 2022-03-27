Сегодня отмечается Международный день театра

Всемирный день театра установлен в 1961 году девятым конгрессом Международного института театра. С тех пор он отмечается ежегодно 27 марта под девизом "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".

Как известно, слово "театр" произошло от древнегреческого слова theatron (θέατρον), что значит "место, где смотрят". Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра - комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски.

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии - истории бога Осириса.

Театр имени Бабура в городе Ош является старейшим театром в Кыргызстане и вторым старейшим театром в Центральной Азии, после Узбекского национального академического драматического театра имени Хамзы в городе Ташкенте. В этом году ошскому театру исполняется 104 года.