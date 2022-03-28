В Кара-Балте похоронили погибшего на Украине сержанта Рустама Зарифулина

В Кара-Балте похоронили уроженца КР, гражданина РФ Рустама Зарифулина, героически погибшего в ходе спецоперации на Украине

Похороны проходили по мусульманским канонам. По желанию родных цинковый гроб был вскрыт, молдо провел обряд омовения, а родные в последний раз смогли увидеть своего близкого человека. Затем во дворе дома тело на носилках было установлено на специальный постамент, где и прошла церемония прощания.

Старший помощник военного атташе при посольстве РФ в КР полковник Дмитрий Колобонов вручил отцу орден Мужества, которым Рустам Зарифулин награжден посмертно.

Молдо во время прощания поблагодарил представителей России за то что несмотря на понятные сложности ситуации, они смогли доставить погибшего для достойного захоронения на родину.

После чего Почетный караул из военнослужащих Кыргызстана и российской армии возглавил колонну по выносу тела под флагами Кыргызстана и России, и церемония направилась на кладбище.

Попрощаться с земляком пришли как представители всех национальностей, ветераны войн и локальных конфликтов, так и соседи, друзья по боксерскому клубу и одноклассники.

Мама погибшего военнослужащего уже после похорон рассказала, что ее "сын во всем стремился быть первым, был лидером для парней с улицы - однокашников. Примчится ватага пацанов с улицы: - "Рустам - выходи! - у нас битва!" И он срывается - бежит: всегда первый, всегда впереди! Ладил с малышами, всегда придумывая для них соревнования. "

- Он когда домой приезжал нам во всем помогал, на месте не сидел. Ему нравилось домом заниматься. Его племянник занимается тайским боксом, и всегда говорит, что он будет как дядя Рустам - сильным и умным. Для него он был просто кумиром. Рустам нас всех вдохновлял своим жизнелюбием.Всегда подумаю про него - на душе тепло. А 14-го марта и у меня и у отца сердце болело - болело... словно чувствовали. Мы им гордимся. Спасибо что люди нас поддерживают, - рассказала мама Рустама.

Напомним, что в ходе выполнения боевого задания 14-го февраля 2022 г подразделение Рустама Зарифулина было обстреляно, военнослужащие получили ранения, но продолжили выполнение задачи. Сержант Зарифулин был ранен и скончался от тяжелого ранения. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Командир подразделения, в которой проходил службу, прибывший для сопровождения тела погибшего, рассказал что к уроженцу Кыргызстана в части относились с уважением за ответственность в выполнении поставленных задач, характер и командирские качества. Он был человеком целеустремленным, в ближайшее время он должен был получить диплом о высшем образовании и уже мог стать офицером.

Как рассказали родственники, уроженец Кыргызстана Рустам Зарифулин в 18 лет получил российское гражданство и сразу обратился в военкомат с просьбой призвать его на срочную службу, а затем оформил контракт в Вооруженных силах РФ. Позже поступил в вуз, чтобы стать офицером и посвятить жизнь профессии военного. В армии ВС РФ 8 лет.

Напомним, 22 марта стало известно, что в ходе спецоперации России на Украине при выполнении боевой задачи героически погиб уроженец КР Эгемберди Дорбоев. Похороны прошли на Иссык-Куле. Дорбоева также посмертно наградили орденом Мужества.