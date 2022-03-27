В Баткенской области убили замначальника УВД

Сегодня в Баткенской области был убит замначальника УВД региона Аскарали Мухамадиев. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

"По предварительным данным, преступление произошло 26 марта в одном из кафе города. В результате словесной перепалки подозреваемый, который приходился родственником убитого нанес ему смертельные ножевые ранения. Подозреваемый в убийстве задержан.

По сообщению коллег, Аскарали Мухамадиев родился 20 апреля 1974 года в селе Достук Баткенского района. Он был принят в ОВД КР в 2000 году в возрасте 26 лет и продуктивно работал. Аскарали Мухамадиев имел награды президента КР, МВД и др".