Базарбаев подарил музыкальные инструменты центру для пожилых граждан в Тюпе

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев открыл дневной центр для пожилых граждан в селе Байзак Санташского айылного аймака Тюпского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Кудайберген Базарбаев от имени президента Кыргызской Республики передал центру музыкальные инструменты, мягкую и офисную мебель, телевизор, компьютер с принтером, посуду и медикаменты.

Центр был создан при содействии Министерства труда, акима Тюпского района, общественного фонда "Кеменгер" и общественного объединения "Байзак молодёжный союз" для организации досуга пожилых граждан. Для сельчан старшего возраста будут работать литературный и другие творческие кружки, курсы самодеятельности. Одновременно в центре смогут проводить время до 20 человек.

По словам министра Кудайбергена Базарбаева, государство намерено кардинально изменить политику в отношении пожилых граждан.

"В Кыргызстане проживает 331,5 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше, что составляет 5% от общей численности населения. Министерство приступило к реализации политики активного долголетия, которая позволит после выхода на пенсию жить полноценной жизнью. В закон о пожилых гражданах внесены существенные изменения, мы предлагаем пожилым гражданам участвовать в патриотическом воспитании подрастающего поколения, передавать им свои знания и опыт.

Не случайно первым указом президента Садыра Жапарова был Указ "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности", где подчеркивалась особая роль старшего поколения в сохранении и передаче национальных ценностей. Сегодня мы законодательно хотим утвердить равные возможности для пожилых в получении образования, предлагается оказывать государственную поддержку предпринимательской деятельности пожилых граждан. Госорганам дается право привлекать пожилых граждан, имеющих большой опыт в соответствующей сфере, для решения отраслевых задач. В целом мы намерены искоренить стереотипы и дискриминацию в отношении пожилых граждан", - пояснил министр.

Он отметил, что новая социальная политика начинается с Тюпского района – родины Батыш Салиевой, которая дважды была министром социального обеспечения (в общей сложности 25 лет) и оказала значительное влияние на формирование системы социальной защиты. Планируется, что подобные центры министерство намерено до конца года открыть и в других селах страны.

Представитель аксакалов Санташского а/о Дооткул Жантаев выразил благодарность руководству страны за внимание к пожилым гражданам.