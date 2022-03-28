В Бишкеке на крышу жилого дома обрушилась стена строящейся многоэтажки

Рано утром, 27 марта обрушилась стена из пеноблока строящегося многоэтажного дома на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Фрунзе на крышу жилого многоквартирного дома по улице Молодой Гвардии, 75.

Дом находится от строящегося здания примерно в трех метрах. Новый дом "Кубаныч" строит компания ОсОО "KG Vostok Service".

В результате инцидента пострадали жильцы второго этажа квартиры №34 Г.Н. Пугачева (26.02.1958 г.р.) и А.Е. Истомин (24.03.2011 г.р.).

Примерная площадь обрушенной кровли из шифера составляет 105 квадратных метров. Дом со слов жителей 1954 года постройки.

В 12 часов 40 минут на место происшествия прибыл вице-мэр столицы Жамалбек Ырсалиев и глава Ленинского района Русланбек Тагаев с отделом ЧС Ленинского района с соответствующими городскими, районными службами, где осмотрел место обрушения.

На месте выяснили, что восемь квартир непригодны для проживания, в том числе четыре квартиры первого и второго этажа.

Компания готова провести ремонтно– восстановительные работы в разрушенной части жилого дома и предоставить жилплощадь пострадавшим жильцам на время проведения строительных работ. Однако жильцы отказались от предоставленной помощи.

В соответствии с положением о государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного постановлением кабинета министров от 25 июня 2021 года № 44, контроль за соблюдением требований технических регламентов, строительных норм, строительных правил и других нормативных документов в сфере архитектурно-строительной деятельности осуществляет государственный архитектурно-строительный надзор.