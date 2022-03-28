При ВС КР создана мониторинговая группа по правам предпринимателей

"Создание мониторинговой группы по правам предпринимателей при Верховном суде нашей страны – значительный шаг к открытости и подотчетности судебной системы. Представители нашего совета вошли в состав этой группы", - сказал VB.KG исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

"На протяжении многих лет в нашей стране предпринимаются усилия для проведения судебной реформы. Но мы видим, что положение дел на практике не меняется.

Доверие бизнеса, инвесторов, да и всего общества в целом к судебной системе не повышается. По крайней мере, это то, что мы ощущаем по обращениям бизнеса в нашу ассоциацию. Да, для судебной реформы нужна политическая воля, необходимые ресурсы, кадры. Но если нет возможности что-то значительно поменять за короткое время, то можно начать хотя бы с открытости и подотчетности", - добавил он.

Как отметил Аскар Сыдыков, в последние годы в нашей стране практически не было диалога между бизнес-сообществом и судебной системой. Предприниматели вели диалог в основном с исполнительной и законодательной ветвями власти. И решение о создании такой новой площадки при Верховном суде для взаимодействия с бизнес-сообществом очень своевременное. Свое одобрение на встрече с председателем Верховного суда Замирбеком Базарбековым выразили члены этой мониторинговой группы.

"Мы со своей стороны готовы активно участвовать в деятельности мониторинговой группы, вырабатывать и вносить свои предложения. Надеемся, что этот первый шаг к государственно-частному диалогу с Верховным судом послужит хорошим стимулом для расширенного взаимодействия в целях улучшения судебной системы республики. Предприниматели нам часто говорят, что если бы можно было пожелать только одну вещь, то это была бы справедливая судебная система", - добавил глава МДС.

Как считают в МДС, пока это только мониторинговая группа по правам предпринимателей, но в будущем она может стать действенной площадкой по выработке предложений по судебной реформе, по улучшению деятельности судебной ветви власти и правоприменительной практики.

МДС вообще предложил публиковать общедоступную статистику по каждому судье как местных судов, так и Верховного суда по количеству принятых или отмененных актов судей и другую информацию, которая позволила бы общественности проводить полноценный мониторинг их деятельности.

"Когда есть общественный контроль, мониторинг, то повышается и ответственность служащих. Как правило, улучшается и качество принимаемых решений, их законность и последовательность", - сказал VB.KG глава МДС.

По его мнению, можно публиковать в электронной версии все материалы экономических дел, находящихся в производстве или по которым приняты решения, чтобы отслеживать, насколько схожи или не схожи, последовательны или не последовательны решения различных судебных инстанций по одним и тем же делам. Конечно, публиковать, если эти материалы не содержат охраняемой законом тайны. В настоящее время в открытом доступе размещены лишь отдельные судебные акты, а материалы дел не размещаются. Стоит также улучшить систему поиска необходимой судебной информации.

Кроме того, МДС предлагает публиковать проекты постановлений Научно-консультативного совета при Верховном суде КР. В настоящее время постановления этого органа публикуются только после их принятия, и у общественности нет возможности внести свои замечания и предложения. При этом от качества постановлений этого совета часто зависит качество судебных актов нижестоящих инстанций.

Еще один важный вопрос, который поднимался на встрече предпринимателей с председателем Верховного суда, - это судебный контроль над законотворческим процессом. Необходимо использовать возможность административного обжалования принятых нормативных правовых актов.

"Законом такая возможность предусмотрена, но на практике она не применяется, - объяснил VB.KG Аскар Сыдыков. - Если нормативный акт принят с нарушениями в процедуре его принятия, то по идее должна быть возможность его обжалования в административно-процессуальном порядке".

С таких мер по обеспечению открытости и подотчетности можно начать деятельность новой платформы при Верховном суде, считает он.