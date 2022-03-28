В КР на 28 марта зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 28 марта зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Все новые случаи выявлены в Бишкеке.

За весь период зарегистрировали – 200 892 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 11 человек.

За весь период выздоровели – 196 181 человек.

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2985 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 92 человека. На амбулаторном лечении – 50 человек.