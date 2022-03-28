Началось строительство многоквартирного дома для медицинских работников

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, а также руководители организаций здравоохранения приняли участие в церемонии начала строительства многоквартирного дома для медицинских работников.

Дом расположен на пересечении улиц Советской (Байтик Баатыра) и Донецкой (Суеркулова), сдача объекта планируется предварительно на апрель-май 2023 года. Каркас 8-этажного дома уже был, его планируется поднять до 12-го этажа.

Министр отметил, что строительство началось и до конца строительных работ министерство определит порядок получения жилья медицинскими работниками.

"Мы свидетели исторического момента, до сегодняшнего дня никогда не строились дома для медиков. На первом этапе планируется закончить строительство одного дома. При определении источников финансирования следующими этапами планируется строительство еще одного дома", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев, министр здравоохранения.