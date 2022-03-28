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В Токмоке задержан подозреваемый в кражах

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что в начале марта в ОВД Токмока с заявлением по факту кражи обратился местный житель - 38-летний М.Н., он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 3 и 5 марта два раза совершили кражи на территории дома. Украли металлические детали моста, а также другие металлические предметы во дворе.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД города Токмока по признакам преступления, предусмотренного статьи 205 ("Кража") УК КР. Было начато досудебное производство.

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Токмока по подозрению в совершении вышеуказанных фактов был установлен и доставлен в ОВД района 40-летний Д.Д. Сотрудниками милиции проверяется причастность данного лица к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/416105
Теги:
ГУВД, кража, Чуйская область, Кыргызстан
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