Девушки из трех стран запустили наноспутники в стратосферу

Более 150 девушек из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана - участниц образовательной программы UniSat (Uni - сокращенно от UNICEF), Sat - сокращенно от satellite (спутник) - запустили три ультрасовременных наноспутника в стратосферу.

Наноспутники, относящиеся к классу малых космических аппаратов, имеют вес до 10 килограммов и оснащены несколькими камерами, одна из которых способна снимать эллиптическое изображение Земли с разрешением 4К. В ходе запуска наноспутники UniSat позволяют сделать потрясающие снимки Земли и космоса с высоким разрешением. Датчики собирают данные об излучении, давлении, гравитации, световом и газовом составе, а большие объемы данных, видео и изображения отправляются обратно на Землю для анализа.

На сегодняшний день наноспутники разрабатываются во многих ведущих университетах мира и коммерческих организациях. Спутники UniSat предназначены для образовательных целей.

"Сегодняшний запуск символичен. Он демонстрирует безграничный потенциал девушек и женщин Центральной Азии. Их способности расширить границы науки и техники. Мы чрезвычайно рады, что в этом году нам удалось включить в программу 2000 участниц из трех стран и вдохновить их на продолжение образования и карьеры в области науки, техники, инженерии и математики. Мы верим, что результаты программы UniSAT позволят достичь космических изменений в обществе", - сказал Артур ван Дизен, представитель ЮНИСЕФ в Казахстане.

Наноспутники были созданы девушками в рамках 10-дневного марафона в КазНУ имени аль-Фараби. Участницы проекта UniSat осваивали проектирование, дизайн, программирование и сборку космических аппаратов. Они смогли посетить центр космических технологий и дистанционного зондирования Земли. Полученные теоретические знания девушки сразу применили на практике во время занятий. Под руководством менторов они спроектировали корпуса наноспутников при помощи 3D-моделирования и напечатали их на 3D принтере. Девушки также запрограммировали подсистемы наноспутников UniSat и протестировали их в лабораторных условиях перед запуском.

"В Кыргызстане только каждая третья девочка в возрасте 15-19 лет обладает компьютерной грамотностью и более 80 процентов девочек выбирают социальные и гуманитарные науки. Но насколько этот выбор отражает профессиональные интересы и стремления девочек? Поэтому в 2020 году ЮНИСЕФ начал программу "Девочки в науке", чтобы помочь девочкам расширить горизонты, преодолеть гендерные стереотипы и сделать свой выбор профессии. Ежегодно более 10 тысяч девочек приобщаются к этой инициативе и всё больше девочек приобретают уверенность в развитии научной карьеры. И в этом контексте, мероприятие по запуску наноспутников для нас не только результат двухлетней работы, но и вдохновение в потенциал девочек и нашей молодежи", - отметила Юлия Олейник, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Обработка полетных данных об окружающей среде, полученных наноспутниками в ходе запуска, визуализация данных, подготовка отчета о миссии и использование данных в научных и практических целях были включены в программу онлайн-курса от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и КазНУ имени аль-Фараби. Девушки смогли освоить навыки работы в команде, основы программирования в Linux, а также послушать ведущих казахстанских экспертов в области аэрокосмических технологий.

"В Узбекистане, как и в других странах мира, по различным причинам сохраняется значительный разрыв между мальчиками и девочками в сферах компьютерной грамотности, технического образования и карьеры. Образовательная программа UniSat нацелена уменьшить данный разрыв, заинтересовать и обучить девочек соответствующим навыкам в сфере науки и технологий. UniSat поможет привлечь внимание широкой общественности к гендерному вопросу в технологических сферах среди молодежи Узбекистана. Мы уверены в том, что своим примером участницы данного проекта вдохновят сверстниц поверить в себя. Они личным примером показывают, что девочки могут быть успешными в любой сфере," - отметил Мунир Мамедзаде, глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

UniSat – это образовательная программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Казахского национального университета имени аль-Фараби. Целью программы UniSat является развитие знаний и компетенций девушек в области разработки наноспутников, а также совершенствование таких навыков, как командная работа, ораторское искусство, тайм-менеджмент и креативность.

Программа UniSat реализуется при поддержке международного образовательного фонда Dubai Cares, бренда Clé de Peau Beauté и филантропа Назанин Алакии.