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Сейчас неподходящее время для споров. Гороскоп с 28 марта по 3 апреля

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Вместе с завершением марта заканчивается лунный цикл, а 1 апреля – Новолуние. Последние дни марта посвятите завершению уже начатых дел, подведению итогов и работе над ошибками, дабы уже в апреле стартовать с новыми проектами, не повторяя допущенных ранее промахов.

Овен – поверхностная оценка происходящего может повлечь за собой поспешные и непродуманные поступки, которые способны навредить личным отношениям, а также послужить причиной растрат на инвестиции и покупки. Выбравшись из водоворота эмоций и событий, вы поймёте, чего хотите вы, а что навязывают люди из вашего окружения и сделаете удачный выбор. Поездки с дорогими сердцу людьми и задушевная беседа вернут в отношение гармонию, хотя и придётся выслушать немало критики.

Телец – действия руководства и влиятельных людей могут задевать самолюбие, но усложнять отношения сейчас не в ваших интересах. Проявляя гибкость во время обсуждения неприятных вопросов и мудрость, вы сохраните возможность для продолжения диалога в более подходящее время, которое вскоре наступит. С получением важных документов могут возникать накладки. Коллеги, друзья и даже соседи морально поддержат и позитивно воспримут ваши идеи, что вернёт пошатнувшуюся веру в свои силы.

Близнецы – подумайте что и кому говорить, делясь своими переживаниями, тревогами и планами. Ваши намерения и душевные слабости могут попасть к интриганам, жаждущим устроить очередной скандал. Обращайтесь к тем, в чьей компетенции разрешить волнующие вас проблемы. Поддержка возможна со стороны влиятельных людей и руководства. Они могут поделиться ценной информацией, либо посодействовать в получении важных документов.

Рак – импульсивные порывы сослуживцев и знакомых могут создать финансовые сложности. От совместных покупок, инвестиций и кредитов лучше воздержаться, пока не появится больше исчерпывающей информации. Продолжайте развитие, общаясь с людьми издалека или приступая к новым циклам обучения. Расширится не только кругозора, но и круг общения что в будущем сыграет важную и позитивную роль.

Лев – амбиции деловых партнёров и капризы домочадцев могут создавать напряжённость в отношениях. Сейчас неподходящее время для споров. Предоставьте им возможность высказаться, но с ответным шагом повремените. Вскоре представиться возможность в более спокойной обстановке прийти к пониманию и согласию. Обходя спорные темы стороной, вы продолжите пополнять казну, получая дополнительные заказы или документы, благодаря которым доходы возрастут.

Дева – пытаясь что-то изменить в работе и карьере, вы можете бежать впереди перемен, убегая совсем не в ту сторону. Поспешность может негативно сказаться на карьере и отношениях, создавая конфликты с теми, кто попытается вам что-либо советовать. Уделите должное внимание здоровью, прислушайтесь к полученным советам и уже тогда принимайте окончательное решение. Продуманные поездки приведут к желанным целям, а разговор с руководством поможет в формировании новой стратегии развития.

Весы – многообразие желаний может создать сложности с выбором, а запросы любимого человека и детей добавят неопределённости. Сохраняются риски финансовых растрат, а потому крупные покупки, инвестиции и развлечения отложите, дабы потом не искать виновных в возникших сложностях. Можете устроить романтическую прогулку по весенним улицам, а досуг с детьми провести на открытом воздухе. Это станет хорошей альтернативой дорогим развлечениям и наполнить жизнь радостными эмоциями.

Скорпион – домочадцы и деловые партнёры ещё склонны к резким заявлениям, создавая споры и конфликты по любому поводу. Эмоции в данном случае только подольют масла в огонь. Смените обстановку, предложив домочадцам провести досуг вне дома, а деловых партнёров пригласите на бизнес ланч. Иная атмосфера изменит восприятие происходящего, а потому появятся свежие идеи по развитию делового сотрудничества и улучшению домашнего быта.

Стрелец – перепады настроения могут усложнять отношения с друзьями, близкими людьми. Резкие комментарии, как в живом общении, так и в социальных сетях способны разрушить даже длительные дружеские отношения. Будьте аккуратны на дорогах и воздержитесь от экстремальных развлечений. Работа, домашние хлопоты и забота о здоровье переключать ваше внимание. Буря возмущений сойдёт на нет и вы спокойно сможете обсудить болезненные вопросы.

Козерог – чем больше вы будете тратить, тем больше захочется купить, а в итоге вы можете не только остаться без сбережений, но ещё и угодить в долги. Совершайте только самые необходимые покупки. Уделите больше времени общению с друзьями, домочадцами и деловыми партнёрами. Расширяйте кругозор, устройте загородный досуг. Новые впечатления помогут справиться с эмоциями, толкающим к растратам, создавая идеи для развития.

Водолей – в стремлении любыми способами отстоять свою точку зрения, вы можете достичь своего, но ценой разрушенных семейных и дружеских отношений. Прежде чем вступать в споры, подумайте о последствиях вашего решения. Направив свои силы на созидание, вы сможете получить дополнительные доходы и совершить важные покупки, обновив гардероб к весне или интерьер в доме. Есть шансы преуспеть в развитии своего дела.

Рыбы – всем не угодишь, а потому меньше обращайте внимания не недовольные комментарии. Ваше окружение привыкло решать свои проблемы с помощью вас и уже считают нормой сидеть на вашей шее. Претворяйте в жизнь свои планы, не обращая внимания на интриги и слухи, а также позаботьтесь о здоровье и отдыхе. Восстановив силы и здоровье, осуществив важные планы, вы справитесь с тревогами, а затем и улучшатся отношения.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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