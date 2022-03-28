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Мужчина продал похищенное оружие, его задержали

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- Айжан Мамбеталиева
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В ОВД Московского района поступило оперативная информация о том, что некий мужчина по имени "С" продает оружие.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Московского района по признакам преступления предусмотренного статьй 267 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий факт продажи оружия подтвердился и сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района был задержан 55-летний Ц.А., который на базаре села Беловодск Московского района продал одноствольное оружие 16-калибра марки ТОЗ и к нему 2 боеприпаса. Также выяснилось, что вышеуказанное оружие он похитил в одной из кашар Панфиловком районе Чуйской области. Задержанный водворен в ИВС. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/416110
Теги:
ГУВД, оружие, Панфиловский район, Чуйская область
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