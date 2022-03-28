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ГНС начала принимать налоговую декларацию до полуночи

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- Айжан Мамбеталиева
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Налоговые органы в целях полного и всестороннего оказания помощи физическим лицам перешли на специальный режим работы по приему Единой налоговой декларации.

В соответствии с установленным графиком, который будет действовать с 28 по 31 марта, декларации будут приниматься с 9 часов утра вплоть до полуночи.

Физические лица, которые не успевают представить в явочном порядке в рабочие часы, могут подать ее после 18.00 часов.

При этом отметим, что государственные и муниципальные служащие, а также индивидуальные предприниматели должны представить налоговую декларирую в электронном виде.

Напомним, 1 апреля истекает срок представления единой налоговой декларации.

Декларацию обязаны подать:

  1. государственные и муниципальные служащие,
  2. индивидуальные предприниматели, в том числе работающие на патентной основе),
  3. владельцы налогооблагаемого движимого и недвижимого имущества или земельного участка (за исключением приусадебных участков),
  4. крестьянские и фермерские хозяйства, работающие без образования юридического лица.


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URL: https://www.vb.kg/416111
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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