В ООН заявили об угрозе голода в странах третьего мира

В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) заявили, что для ряда стран существует угроза "катастрофического голода" из-за кризиса на Украине. Специалисты также заявили о росте цен во всем мире на базовые продукты питания, пишут "Известия".

Старший аналитик по продовольственным кризисам и руководитель группы управления по чрезвычайным ситуациям и обеспечению устойчивости FAO Лука Руссо рассказал, что риск голода существует для Афганистана, Сирии, Йемена, а также для ряда стран Сахеля и Африканского Рога.

Руссо также прокомментировал заявление Всемирной продовольственной программы при ООН (WFP), которая объявила 2022 год годом катастрофического голода. В организации предупредили, что проблема затронет 44 миллионов человек в 38 странах. Представитель FAO подтвердил эту оценку.

"Оценки WFP, вероятно, описывают ситуацию, сложившуюся в некоторых странах еще до происходящего на Украине. Их население находится в одном шаге от голода. Есть серьезные опасения, что ситуация там серьезно ухудшится в результате украинского кризиса", - отметил Руссо.

Эксперт объяснил возможные риски мировым рост стоимости продуктов питания, увеличением расходов на топливо и удобрения и доставкой гуманитарной помощи на Украину. Он напомнил, что из 47 миллионов детей во всем мире, страдающих от истощения, 15,8 миллиона из них живут в государствах с продовольственным кризисом.

Ранее аналитик ООН Эуженио Дакрема предрек ряду стран "катастрофу продовольствия". Он спрогнозировал дефицит зерна в Северной Африке из-за кризиса на Украине.