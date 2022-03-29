Радость игры должна оставаться

Чемпионом страны по баскетболу стала бишкекская дружина "Алга - КТУ "Манас". В трехматчевой финальной стадии первенства она обыграла столичное "Динамо" с общим результатом 2:1.

В первом поединке алгинцы проиграли соперникам с разницей в четыре очка. Динамовцы первый финальный поединок провели мощно. Они надежно действовали в защите, стремительно атаковали и точнее бросали мяч в кольцо.

После поражения тренер "Алги" Нияз Исаков сделал необходимые выводы. Он потребовал от своих подопечных действовать на еще более высоких скоростях, были внесены корректировки и в тактику игру.

Уже в первые секунды решающего матча баскетболисты обеих команд стали действовать остро и напористо, но более осмысленную, организованную игру все же демонстрировали алгинцы. Тон в игре задавали многоопытные ветераны Алексей Бацких и Жаныш Адиев. Весомую лепту вносил также один из лучших на сегодняшний день баскетболистов Кыргызстана Роман Гостищев.

Алгинцы умело гасили наступательные порывы соперников, к концу второй четверти вновь перехватили инициативу и в итоге еще больше увеличили разрыв в счете - 48:29.

Моральный дух "Динамо" к концу игры испарился. Правда, команда еще пыталась "сохранить" лицо, то есть использовала любую возможность для атаки, но эффективность ее действий оставляла желать лучшего.

Окончательный счет поединка 104:71 в пользу команды "Алга -КТУ "Манас" говорит о многом.

К сожалению, церемонии награждения команд не было. Чемпионам и призерам первенства страны не вручили даже простеньких медалей и почетных грамот. Не присутствовал на последней финальной игре и президент Федерации баскетбола Бахтияр Кадыров. Его, кстати, не было ни на одной игре чемпионата. И вообще, если честно, обстановка на финальных играх была далеко не праздничной.

Уже второй год не проводится в Бишкеке традиционный международный турнир "Нооруз", а он долгое время был баскетбольным трендом Кыргызстана. Понятно, проведение таких состязаний требует немалых финансовых затрат. Только Бахтияру Кадырову нужно было этим вопросом настойчиво заниматься, но такого желания у него, очевидно, не возникало.

Сейчас Федерация баскетбола КР работает хуже всех общественных спортивных организаций страны по игровым видам спорта. Очевидна популярность волейбола, хоккеисты три недели назад произвели фурор в спортивном мире, увереннее и результативнее выступают на международной арене футболисты. А вот наши "великаны" находятся в коматозном состоянии. Обидно и грустно.

И пока сегодня, к сожалению, нет в стране такого человека, который бы реанимировал кыргызстанский баскетбол.