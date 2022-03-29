По следам ЧП в Казахстане: Аварии могут повториться

Специальная Государственная комиссия Казахстана завершила работу по расследованию причин крупной аварии, происшедшей 25 января в электросетях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Согласно ее выводам, произошло короткое замыкание в 11.59 на разделителе между Сырдарьинской ТЭС и подстанцией "Ташкент". Затем по цепочке начали происходить множественные отключения электроэнергии, что привело к так называемому набросу мощности (в 7 раз выше допустимого уровня) на участке Единой электроэнергетической системы на территории Казахстана.

Моментально сработала противоаварийная автоматика электрических сетей АО KEGOC и электроподстанций на юге РК. Но в результате было выключены 40 процентов потребителей электроэнергии на юге Казахстана, энергосистемы Кыргызстана и Узбекистана были обесточены полностью. На ликвидацию аварии в Казахстане ушло 4 часа. В Кыргызстане - сутки, Узбекистане - 4 дня.

Что послужило причиной короткого замыкания на разделителе в Узбекистане? Специалисты энергетической отрасли наших стран едины во мнении, что из–за холодной зимы резко возросло потребление электроэнергии, а кроме того, оказал свое негативное влияние и майнинг криптовалют. Казахстан, кстати, занимает второе место в мире после США по объему майнинга криптовалют.

Однозначно, Государственная комиссия Казахстана сработала профессионально и объективно, но все равно остается вопрос: намерены ли главы наших государств укрепить энергокольцо Центральной Азии? Даже разговоров на эту тему пока не слышно. Правда, соседи предлагают возвести на территории нашей республики малые ГЭС, некоторые горячие головы высказывают идеи о возведении в Кыргызстане атомных станций небольшой мощности. Но второй вариант отпадает сразу. В сейсмически опасной зоне возводить АЭС - это все равно что сидеть на пороховой бочке. К тому же и политическая ситуация в нашем регионе далеко не спокойная. Так что не будем уподобляться самоубийцам.

Другое дело - малые ГЭС. Наша страна могла бы только в верховьях Нарына построить три - четыре таких объекта. В нулевых годах в этом вопросе нам готов был помочь "РусГидро". Но при проведении проектных работ мы ободрали партнеров как липку, и они зареклись иметь с нами дело.

Да, сейчас руководители энергетической отрасли Казахстана и Узбекистана предлагают нам возводить совместными усилиями малые гидростанции, об этом периодически появляются статьи на сайтах соседних государств, но наши энергетики почему–то не особо настойчивы в этом вопросе. Во всяком случае никаких инициатив от них не поступало. Непонятная ситуация и с Камбар–Атинскими ГЭС. Если они и возводятся, то черепашьими темпами, а время не ждет.

Центральноазиатское энергетическое кольцо - однозначно мощная система. Благодаря ей кыргызстанцы живут при свете и в тепле. Но мощности кольца не беспредельны. Пройдет два–три года, и потребность в электроэнергии возрастет в наших государствах многократно. Что тогда будем делать? Впрочем, более развитые в экономическом плане Казахстан и Узбекистан смогут решить эту проблему. А энергетические перспективы Кыргызстана - туманны. Во всяком случае граждане нашей страны о них ничего не знают. Так что, может быть, не следует отмахиваться от инициативы соседей?