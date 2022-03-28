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Президент и кабмин обсудили социально-экономическую ситуацию в стране

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 28 марта, провел рабочее совещание с членами кабинета министров и руководителями структурных подразделений администрации президента.

На совещании обсуждена текущая социально-экономическая ситуация в стране.

Глава государства отметил необходимость своевременной и качественной реализации плана антикризисных мер, в том числе и по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, решения актуальных социально-экономических вопросов.

Президент Садыр Жапаров поставил ряд конкретных задач перед членами кабинета министров и руководителями структурных подразделений администрации главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/416123
Теги:
президент, Кабинет министров, кабмин, Садыр Жапаров
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