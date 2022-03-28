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В Жайылском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что 26 марта примерно в 22 часа 40 минут в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа женщины в одном из домов расположенных в селе Новониколаевка. По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции в одном из домов была обнаружена Н.Л., 1958 года рождения с признаками насильственной смерти.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 122 (Убийство) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского район по подозрению в совершении данного преступления был задержан Д.П., 1981 года рождения.

По предварительной версии следствие преступление совершенно на почве пьяной ссоры между соседями, в последствии чего последний нанес телесные повреждения.

Настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ОВД Жайылского района. Назначены все необходимые экспертизы.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/416125
Теги:
ГУВД, убийство, Чуйская область
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