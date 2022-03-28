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В 11 микрорайоне демонтируют гаражи

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- Жан Алиев
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок на территории города. Сегодня, 28 марта, совместно со специальной бригадой муниципального предприятия "Тазалык" начались работы по демонтажу гаражей в микрорайоне №11.

В столичном муниципалитете напоминают, что в 2017 году решением межрайонного суда были отменены права на пользование земельным участком на месте гаражно-строительного кооператива (ГСК) №20 в микрорайоне №11. На сегодняшний день данный участок является муниципальным.

На данном судебном заседании участвовали все стороны, в том числе председатель данного ГСК В.И. Шульгин и представитель М.Макенов. Судебный акт был передан на руки М.Макенову, о чем свидетельствует соответствующая расписка.

Позже со стороны ГСК №20 подана апелляционная жалоба в Бишкекский городской суд, определением суда жалоба была возвращена в связи с неуплатой государственной пошлины, после данное решение было обжаловано в Верховном суде, однако постановлением ВС КР судебный акт второй инстанции оставлен в силе.

То есть, решение межрайонного суда Бишкека оставлено в силе и на сегодняшний день демонтаж объектов, находящихся на муниципальной территории, проводится на законных основаниях.

В мэрии отмечают, что предварительные уведомления о демонтаже были не раз выданы В.И. Шульгину на руки. Остальные гаражи были обклеены уведомлением, что в случае если гаражи не будут демонтированы в добровольном порядке, то муниципальная инспекция будет вынуждена их снести.


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URL: https://www.vb.kg/416126
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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