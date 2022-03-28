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Задержан боевик террористической организации "Катиба Таухид ва-Джихад"

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- Айжан Мамбеталиева
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Задержан боевик международной террористической организации ""Катиба Таухид ва-Джихад". 24 марта 2022 года ГКНБ КР в рамках выявления и пресечения религиозно-экстремистских и террористических формирований, на территории КР задержан боевик международной террористической организации "Катиба Таухид ва-Джихад" "Ш.Р.", ранее прошедший диверсионную подготовку в Сирии, обучался минно-взрывному делу и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической коалиции.

Как стало известно, задержанный по заданию лидеров указанной международной террористической организации из Сирии был направлен в одну из стран региона для совершения террористического акта в качестве террориста-смертника.

В рамках расследуемого уголовного дела задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Комплекс следственных мероприятий продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/416127
Теги:
ГКНБ, терроризм, Кыргызстан
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