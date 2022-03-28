Кабмин КР вынес на обсуждение проект закона "Об игорной деятельности"

В Кыргызстане предлагают вернуть казино, игровые залы и тотализаторы. Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект закона "Об игорной деятельности" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам игорной деятельности". Документ находится на сайте кабмина для обсуждения.

В проекте постановления кабмина указывается, что необходимо просить Жогорку Кенеш рассмотреть законопроект во внеочередном порядке, как неотложный.

В справке-обосновании отмечается, что законопроект разработан для стимулирования привлечения инвестиций и увеличения доходной части республиканского бюджета республики.

Одновременно с этим предлагается внести изменения в законы "О лицензионно-разрешительной системе в КР", "О рекламе", в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и Налоговый кодекс.

Субъекты игорной деятельности

Согласно проекту субъектами игорной деятельности являются юридические лица, в том числе иностранные, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие игорную деятельность, самостоятельно организовывающие и осуществляющие свою деятельность в пределах компетенции и прав, установленных Законом и действующим законодательством Кыргызской Республики.

Игорной деятельностью вправе заниматься только юридические лица в форме общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества. Свою деятельность Общество обязано осуществлять в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики на основании лицензии, выдаваемой в установленном порядке уполномоченным государственным органом.

Порядок выдачи лицензии на создание и содержание игорных заведений

Выдача лицензий осуществляется на платной основе. Размер платы за лицензию определяется Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Лицензия выдается на определенное месторасположение игорного заведения, указанное в заявлении лицензиата.

Лицензия на создание и содержание игорных заведений, организацию азартных игр выдается сроком на десять лет с момента ее государственной регистрации.

Ограничения, устанавливаемые к игорному заведению

Игорное заведение не может быть размещено в помещениях детских садов, школ, вузов, других учебных заведений, медицинских и культовых учреждений, а также в помещениях учреждений культуры и в жилых помещениях.

Казино должно быть расположено в частном ресторане, гостиничном комплексе. При этом ресторан должен иметь не менее ста посадочных мест, а гостиница – не менее двадцати надлежащим образом оборудованных номеров.

Игорное заведение не может располагаться в объектах недвижимости, полностью или частично являющихся государственной или муниципальной собственностью, а также в объектах недвижимости предприятий, учреждений, организаций, у которых в капитале имеется доля государства или органов местного самоуправления.

Зал игровых автоматов должен быть расположен в отдельном помещении (здании), в котором игровая зона должна соответствовать площади не менее двухсот квадратных метров.

В игорных заведениях запрещается:

игра в кредит (займ) (за исключением игры "в кредит" на игорных автоматах); игра под заклад или залог; публично проводить розыгрыши лотереи и рекламных акций.

Ограничения, устанавливаемые к игорному оборудованию

Количество игровых столов в казино, расположенных в столице КР, должно быть не менее десяти. Для казино, расположенных в областных административно-территориальных единицах, количество игровых столов должно быть не менее пяти.

В зале игровых автоматов в обязательном порядке должно быть установлено не менее тридцати игровых автоматов.

Ограничения, устанавливаемые для сотрудников и клиентов игорных заведений

Штат игорных заведений должен быть укомплектован сотрудниками не моложе 21 года (имеющими полную дееспособность).

Клиентами игорных заведений не могут быть лица:

граждане Кыргызской Республики; иностранные граждане, не достигшие 21-летнего возраста; недееспособные иностранные граждане.

Клиентам игорных заведений запрещается: