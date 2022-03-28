Кабмин КР вынес на обсуждение проект закона "Об игорной деятельности"

В Кыргызстане предлагают вернуть казино, игровые залы и тотализаторы. Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект закона "Об игорной деятельности" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам игорной деятельности". Документ находится на сайте кабмина для обсуждения.
В проекте постановления кабмина указывается, что необходимо просить Жогорку Кенеш рассмотреть законопроект во внеочередном порядке, как неотложный.
В справке-обосновании отмечается, что законопроект разработан для стимулирования привлечения инвестиций и увеличения доходной части республиканского бюджета республики.
Одновременно с этим предлагается внести изменения в законы "О лицензионно-разрешительной системе в КР", "О рекламе", в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и Налоговый кодекс.
Согласно проекту субъектами игорной деятельности являются юридические лица, в том числе иностранные, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие игорную деятельность, самостоятельно организовывающие и осуществляющие свою деятельность в пределах компетенции и прав, установленных Законом и действующим законодательством Кыргызской Республики.
Игорной деятельностью вправе заниматься только юридические лица в форме общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества. Свою деятельность Общество обязано осуществлять в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики на основании лицензии, выдаваемой в установленном порядке уполномоченным государственным органом.
Выдача лицензий осуществляется на платной основе. Размер платы за лицензию определяется Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
Лицензия выдается на определенное месторасположение игорного заведения, указанное в заявлении лицензиата.
Лицензия на создание и содержание игорных заведений, организацию азартных игр выдается сроком на десять лет с момента ее государственной регистрации.
Игорное заведение не может быть размещено в помещениях детских садов, школ, вузов, других учебных заведений, медицинских и культовых учреждений, а также в помещениях учреждений культуры и в жилых помещениях.
Казино должно быть расположено в частном ресторане, гостиничном комплексе. При этом ресторан должен иметь не менее ста посадочных мест, а гостиница – не менее двадцати надлежащим образом оборудованных номеров.
Игорное заведение не может располагаться в объектах недвижимости, полностью или частично являющихся государственной или муниципальной собственностью, а также в объектах недвижимости предприятий, учреждений, организаций, у которых в капитале имеется доля государства или органов местного самоуправления.
Зал игровых автоматов должен быть расположен в отдельном помещении (здании), в котором игровая зона должна соответствовать площади не менее двухсот квадратных метров.
Количество игровых столов в казино, расположенных в столице КР, должно быть не менее десяти. Для казино, расположенных в областных административно-территориальных единицах, количество игровых столов должно быть не менее пяти.
В зале игровых автоматов в обязательном порядке должно быть установлено не менее тридцати игровых автоматов.
Штат игорных заведений должен быть укомплектован сотрудниками не моложе 21 года (имеющими полную дееспособность).
Клиентами игорных заведений не могут быть лица:
Клиентам игорных заведений запрещается: