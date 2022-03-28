В Чуйской области в селе Беловодское раскрыты ряд краж

Сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий раскрыты ряд краж.

Ранее, в ОВД Московского района с заявлением обратилась 25-летняя Т.К., по факту кражи телефона. Также, в ОВД района с заявлением по факту кражи аккумулятора от машины марки "Мерседес-Бенц" и видео регистратора обратилась Н.В. обе жительницы с. Беловодск. По подозрению вышеуказанного факта был установлен и задержан 46-летний С.И.

Далее, ОВД районом было зарегистрирована еще 4 заявления от местных жителей по фактам кражи:

из центрального парка с. Беловодск похитили мотор от каруселя, по нему задержан 25-летний Б.М.; также из центрального парка из железной будки было совершено кража электрического щита, сумма ущерба 170 тыс.сомов. По нему задержана 29-летняя Ж.А; из магазина в одной из улиц с. Беловодск у местной жительницы Т.В. похитили кошелёк с деньгами и документами. По данному факту доставлена в ОВД 67-летняя М.А.; также у жительницы с. Беловодск в кафе неизвестные похитили сотовый телефон, по данному факту был установлен и доставлен в ОВД района 49-летний Б.Н.

Все факты зарегистрированы согласно ст.205 (Кража) УК КР. Расследование продолжаются.