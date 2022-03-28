В Чуйской области в селе Беловодское раскрыты ряд краж

Сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий раскрыты ряд краж.
Ранее, в ОВД Московского района с заявлением обратилась 25-летняя Т.К., по факту кражи телефона. Также, в ОВД района с заявлением по факту кражи аккумулятора от машины марки "Мерседес-Бенц" и видео регистратора обратилась Н.В. обе жительницы с. Беловодск. По подозрению вышеуказанного факта был установлен и задержан 46-летний С.И.
Далее, ОВД районом было зарегистрирована еще 4 заявления от местных жителей по фактам кражи:
Все факты зарегистрированы согласно ст.205 (Кража) УК КР. Расследование продолжаются.