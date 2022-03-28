Компании MegaCom присвоен статус топ-спонсора Кыргызского футбольного союза

В рамках реализации проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта в Кыргызстане, государственный оператор сотовой связи MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали договор спонсорства.

Официальная церемония подписания документа состоялась 28 марта 2022 года в конференц-зале головного офиса компании MegaCom при участии генерального директора ЗАО "Альфа Телеком" Азата Базаркулова и президента КФС Медербека Сыдыкова.

Согласно условиям подписанного договора, государственному оператору сотовой связи MegaCom присвоен привилегированный статус топ-спонсора Кыргызского футбольного союза.

"Мы благодарим руководство Кыргызского футбольного союза за оказанное доверие и возможность внести свой вклад в подготовку и участие сборной команды Кыргызской Республики по футболу к предстоящим матчам и соревнованиям. Поддержка отечественных спортсменов как часть корпоративной стратегии MegaCom носит системный характер и отражает ценности компании. Мы понимаем важность укрепления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и выражаем надежду, что реализация совместных проектов станет эффективной ступенью в достижении футболистами высоких результатов", – отметил по итогам подписания договора генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов.

В свою очередь, президент Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков отметил, что подписание договора служит хорошим подспорьем Национальной сборной Кыргызстана.

"MegaCom вносит свой значимый вклад в процветание отечественного футбола. Самые яркие спортивные события прочно ассоциируются у кыргызстанцев с государственным оператором сотовой связи. Отрадно, что два сильных бренда – спортивный и сотовый – будут вместе способствовать укреплению имиджа страны", – подчеркнул Медербек Сыдыков.

Напомним, государственный оператор сотовой связи MegaCom активно содействует развитию спорта в Кыргызстане, выступая в качестве генерального партнера крупнейших мероприятий международного масштаба.