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Парфюмер назвала самые притягательные для противоположного пола ароматы

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- Анастасия Карелина
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Основатель школы парфюмерного искусства Валерия Нестерова рассказала о том, какие ароматы считаются самыми притягательными для противоположного пола. Об этом пишет Мoslenta.

По словам Нестеровой, мужчины предпочитают на своих спутницах ароматы, традиционно ассоциирующиеся с женственностью. Это, прежде всего, цветочные, фруктовые, ягодные и сладкие ноты.

"Такие запахи могут казаться простыми, банальными и понятными. Однако мужчинам они нравятся, они их будоражат", - объясняет парфюмер.

Женщинам же, по словам Нестеровой, на мужчинах нравятся ароматы с древесными нотами и фужерные ароматы - как правило, они включают в себя лаванду, кумарин, мох и бергамот. Такие запахи подчеркивают статус носителя.

Примерно такими же предпочтениями руководствуются мужчины и женщины, выбирая парфюм для себя.

"Традиционно мужчины предпочитают более сдержанные, структурные ароматы, характеризующие мужскую натуру. Это древесные оттенки, амбра, лаванда, фужерное направление, акватические ноты, которые несут море энергии. Женщины отдают предпочтение цветочным ароматам с ярким насыщенным звучанием. А вот девушки-карьеристки предпочитают парфюмы унисекс, фужерного, древесного направления, как у мужчин", - добавляет парфюмер.


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URL: https://www.vb.kg/416134
Теги:
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