В КГУКИ провели практическую конференцию в честь юбилея Ракии Шаршеновой

Сегодня, 28 марта 2022 года в Кыргызском государственном университете культуры и искусств имени Бубусары Бейшеналиевой провели практическую конференцию в честь 80-летнего юбилея заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, известного режиссера, монтажера и педагога Ракии Шаршеновой с участием преподавателей и студентов вуза, а также отдельных представителей национального киноискусства. Открыл и вел ее ректор университета, профессор Мамашарип Чотонов.

О творческом пути юбиляра рассказал присутствующим заслуженный деятель культуры республики, писатель-драматург Абибилла Пазылов. Об многогранном и плодотворном творчестве, вкладе в кинопроизводство и подготовку молодых кадров Ракии Шаршеновой говорили кинопродюсеры Мария Абакирова и Райхан Абдраимова, кинематографист Флора Газиева, проректор вуза Зарылкан Жолдошбекова, заведующие кафедрами Асипа Абдыкадырова и Эркин Шейшеналиев, доцент Гульмира Жакиева и другие.

Участникам конференции показали видеофильм о юбиляре (режиссер и ведущий народный артист страны Г.Базаров) и документальную картину "Боордош" ("Родня") Ракии Шаршеновой.

Президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева вручила режиссеру медаль "За доблестный труд".