Кыргызстан имеет все шансы стать восточным Парижем, - эксперт

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам игорной деятельности, согласно которому игорные заведения в стране будут открыты только для иностранных граждан.

Как считает политолог Марс Сариев, местное население поддержит такой закон, потому что Кыргызстан постепенно превращается в туристический хаб - только за последние две недели больше 10 тысяч граждан России в качестве временного пребывания выбрали нашу страну.

"Сейчас в Кыргызстане очень много иностранцев, они оставляют тут свои деньги. В частности, больше 10 тысяч граждан Индии и Пакистана, которые получают образование. А летом наплыв туристов составляет до миллиона иностранных граждан. В условиях кризиса это очень хорошая подпитка для экономики Кыргызстана и для кыргызстанцев, которые открывают свои частные отели и точки общественного питания" - говорит эксперт.

Поэтому, Кыргызстан должен превратиться в туристическую Мекку, уверен эксперт.

"Посмотрите на Непал. Или возьмем мусульманскую страну Малайзию. Там открывают казино, потому что в эту страну массово приезжают туристы из Китая, а китайцы любят посещать игорные заведения и оставляют там колоссальные суммы. В Кыргызстане же на Иссык-Куле, где прекрасные климатические условия, многие отели пустуют в связи с кризисом, а можно же широко представить игорный бизнес для граждан Ближнего Востока, Китая, вообще Юго-Восточной Азии и Европы.

Но нужно строго обговорить, что игорные заведения только для иностранцев и там должен быть строгий контроль. А если же туда будут пускать граждан КР, это будет негативно влиять на подрастающее поколение, молодежь. Поэтому, нужен контроль. Игорные заведения нужны для привлечения инвестиций, для того, чтобы наши граждане обогащались" - сказал политолог.

Как считает он, у Кыргызстана нет иного пути как превратиться в восточный вариант Парижа, как Бейрут в Ливане, Непал или Сингапур. Для небольшой страны с богатыми природными ресурсами это очень хороший выход, заключил он.