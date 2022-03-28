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ГУОБДД КР уточнило информацию о пострадавших в ДТП в Московском районе

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- Виктория Гунгер
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ГУОБДД КР опубликовала свою информацию о ДТП с погибшим и пострадавшими на 5-м км автодороги Петровка-Нарзан

28 марта 2022 года.

Как отмечает ведомство, примерно в 06.47, столкнулись два праворульных автомобиля (минивэны) марки Хонда-Степвагон.

"В результате ДТП водители обоих автомобилей и семеро пассажиров (в том числе 3 детей и 4 взрослых) с различными травмами доставлены в Жайыльскую и Московскую районные больницы. На месте аварии от полученных травм погиб 36-летний пассажир Ж.Э.", - отметили в ГУОБДД КР.

Уточняется, что в настоящее время автомобили доставлены в штрафную стоянку, назначены соответствующие экспертизы, ведется следственные работы.

В ГУОБДД КР напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении требований Правил дорожного движения.

"Забывать ПДД нельзя. Порядок на дороге начинается с каждого из нас. Самоуверенность, незнание ПДД и пренебрежение окружающими часто приводят к трагическим последствиям", - подчеркнули в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/416145
Теги:
ДТП, погибшие, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие
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