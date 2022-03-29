Вузы Кыргызстана и Кувейта будут сотрудничать

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Кувейте Азамат Карагулов провел встречу с послом Насером Субейхом Аль-Субейхом - генеральным директором дипломатического института министерства иностранных дел Кувейта имени Сауда Аль Сабаха с целью знакомства и обсуждения перспектив взаимодействия между профильными вузами двух государств.

Посол Азамат Карагулов поздравил Насера Аль-Субейха с назначением на должность генерального директора Дипломатического института и передал приветствия ректора Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики госпожи Чинары Адамкуловой. Он сообщил о заинтересованности кыргызской стороны в расширении научно-академического обмена и готовности к подписанию меморандума о взаимопонимании в рамках предстоящего визита министра иностранных дел Кыргызской Республики в Эль-Кувейте.

В свою очередь, посол Насером Субейхом Аль-Субейх выразил свою признательность и приветствовал намерения кыргызской стороны, подтвердив готовность к подписанию соответствующего меморандума и тесному взаимодействию между вузами. В частности, он отметил широкие международные связи Дипломатического института и выразил интерес к совместной организации курсов и семинаров для дипломатов двух стран, а также обмену опытом на уровне профессорско-преподавательского состава.

Наряду с этим, стороны сделали краткие экскурсы в истории создания и деятельности дипломатических вузов двух стран. Посол Азамат Карагулов рассказал о высоком интересе молодежи Кыргызстана к изучению арабского языка, истории и культуры арабского мира, и в заключение беседы пригласил Генерального директора Насера Аль-Субейха посетить с визитом Бишкек в любое удобное время.