Мендкович: Наших партнеров пытаются убедить в том, что Россия уже не та

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, как оценивать санкционный кризис на фоне информационной войны, которая ведется против России и почему в этом важно разобраться бизнесу, как в России, так и в Кыргызстане:

"Оценка нынешнего санкционного кризиса очень затруднена прежде всего тем, что он проходит на фоне информационной войны, которая сейчас ведётся против России. Косвенным её объектом являются, в том числе, и страны Центральной Азии.

Один из ключевых тезисов наших противников, которые доводятся через мировые СМИ, через социальные сети, через специально созданные площадки – это как раз-таки якобы негативные влияния санкций. Наших партнёров пытаются убедить в том, что Россия уже не та, что будут скоро какие-то проблемы и что нужно разбегаться, дистанцироваться и т.д. Не буду сейчас оперировать какими-то нравственными категориями, хотя один мой знакомый высказывал довольно глубокую мысль. Он говорил, что когда был молод, крик "Наших бьют!" означал, что нужно собираться. А когда он постарел, этот возглас стали трактовать в том смысле, что нужно разбегаться. Я, видимо, ещё недостаточно старый, поэтому и придерживаюсь мнения, что при угрозе нужно сплачиваться

Перейдём к практическим моментам. Если отбросить откровенно пропагандистские материалы, которые просто берут с потолка, мы имеем ряд прогнозов того, как санкции будут сказываться на ВВП России. Усреднённый прогноз от Sachs и других рейтинговых агентств говорит о падении ВВП в течение 2022 года от 6 до 10%. Это весьма максималистские оценки, поскольку они подразумевают то, что санкции просуществуют неопределённо долгий срок. То есть, что ни в этом году, ни в следующем году никаких изменений не будет. Я в последнее время по ряду причин очень много общаюсь с местным бизнесом в России, в том числе с представителями иностранных компаний. Они исходят из того, что в ближайшие несколько месяцев санкции либо будут сняты, либо будут выработаны обходные пути, и никто этим путям особо помешать не сможет. Подчеркну, речь идёт и о представителях западных корпораций, и иностранных гражданах, и о представителях нашего банковского сектора, которые, исходя из этого, например, планируют программу процентных ставок. Насколько верны эти инсайды – конечно, большой вопрос, но своя логика в них есть. Из-за информационной войны, скорее всего, многие из вас этого не замечают, но сейчас сильную рецессию внезапно начала переживать в первую очередь не Россия, а страны Европы, которые несут на себе основное бремя санкций.

Поясню: в России сейчас потери от блокировки кредитов "отбиваются" за счёт высоких цен на нефть, газ и другие экспортные товары. У Европы же такой возможности нет, они наоборот сталкиваются с косвенными последствиями своих санкций и высоких цен на энергоресурсы. Там дошло уже до достаточно серьёзных социальных проблем – например, несколько дней назад в Мадриде прошли массовые манифестации численностью 150 тысяч человек - это протестовали фермеры, которые столкнулись с угрозой банкротства своих хозяйств из-за остановки экспорта удобрений из России. Да, представьте, Россия имеет сильную химическую промышленность и является одним из ключевых мировых экспортеров удобрений.

Что нам со всем этим делать? Первое - даже если мы принимаем на веру негативный сценарий. Подчеркну, в бизнесе 80-90% из тех, с кем я беседовал, его не принимают. Они говорят: через два-три, максимум четыре месяца будут изменения... Но хорошо, принимаем негативный сценарий. Сейчас происходят достаточно существенные изменения общего евразийского рынка, к нему, думаю, по итогам спецоперации присоединится Украина. На текущий момент ВВП Украины составляет примерно те самые 10% от российского ВВП. Даже с учётом разрушений, которые промышленность понесёт в ходе боевых действий, ситуация довольно очевидная. Возможно, максимальное сокращение рынка от санкций будет компенсировано расширением за счёт Украины.

Второй момент, касающийся уже стран Центральной Азии. Давайте отойдём от абстрактных разговоров о ВВП, миллиардах и триллионах. На текущий момент в Москве жизнь не хочет останавливаться вопреки всем санкциям. Внезапно от санкций испытывают проблемы офисы западных компаний, западные посольства и корпункты. Санкции блокируют переводы денег в Россию или их под угрозой санкций сейчас многие банки замораживают даже без формального запрета. Я сейчас регулярно встречаюсь со многими представителями этих структур, скажем так, никто из них не планирует уезжать на родину. Они сами - представители иностранных государств, включая дипломатов и корреспондентов - ищут обходные пути для перевода денег. Самая простая схема - создание дочерних структур в странах ЕАЭС, с которыми у нас единый кредитный рынок, чтобы деньги, грубо говоря, из США переходили туда. Например, на дочернюю компанию, созданную в Бишкеке. А из Бишкека эти деньги переводились бы в Россию - чтобы оплачивать труд посольского персонала, корреспондентов и другие накладные расходы.

Вполне логично, что в данных условиях Кыргызстан и вообще страны ЦА не должны, как советуют представители либерального экспертного лагеря, накрываться простыней и ползти на кладбище. Наверное, нужно просто подумать и пытаться заработать, пока есть такая возможность. Тем более что (если воплотится оптимистичный сценарий большинства бизнесменов) это окно возможностей будет открыто всего лишь несколько месяцев.

Здесь должны действовать и бизнес (прежде всего, банковский), и правительства региона, которые могли бы создать облегчённый режим для создания на территории ЕАЭС дочерних компаний, структур или, как минимум, для открытия таких вот прокси-счетов для перевода денег. Это вполне реальный сценарий. Подчеркну: либеральные эксперты очень активно запугивают представителей бизнеса какими-то вторичными санкциями, но это либо от некомпетентности, либо просто монотонное зачитывание методичек из посольств США. Официальных санкций по массе направлений нет, есть ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО. То есть в крупные корпорации, в банки позвонили, скажем, из Белого дома и сказали, что с Россией сейчас не надо работать. Формального запрета нет, поэтому никаких вторичных санкций здесь быть не может. Неужели вы думаете, что ЕС введёт санкции за то, что посольства стран ЕС переводят деньги через Кыргызстан в Москву? Не смешите! Они не будут вводить санкции против самих себя.

Поэтому сейчас есть определённое окно возможностей – например, для создания тех самых прокси-счетов. Но для этого оказывать содействие должно государство – например, ввести какой-то временный режим на создание подобных дочерних структур, а банковский или юридический секторы должны начать предоставлять некий вид услуг по быстрой реализации подобных схем. Поскольку очень многие представители европейского бизнеса в России не работали ни в Кыргызстане, ни в Казахстане, они вообще не представляют себе, что это за страны и как с ними надо иметь дело. Поэтому здесь крайне важно иметь готовое предложение на рынке, чтобы пусть и на несколько месяцев, но заработать на этом денежном потоке.

Помимо этого есть следующие моменты. Первое: возможен выход Кыргызстана и других стран региона на рынок России с дополнительными товарами, прежде всего с тканями для мебели - сейчас данная номенклатура ввозится из Европы. Есть возможность перехватить этот рынок. Опять-таки речь идёт о правительстве и крупном бизнесе, которые должны создавать площадки, пока есть на рынке такая пауза. Не знаем, сколько она продлится, но нужно использовать эту возможность. Помимо этого можно решать вопросы с экспортом рабочей силы. Вопреки заявленному уходу из России ряда торговых сетей и общепита на практике они будут продолжать работать - просто под новыми марками. Поэтому здесь рабочие руки будут востребованы. Более того, к строительному рынку России, уверен, сейчас подключится Украина, там потребуются большие восстановительные работы - и здесь уже нужно серьёзно подумать о том, чтобы экспортировать туда своих рабочих – естественно, после окончания боевых действий.

Важна работа - правительства, в первую очередь, крупного бизнеса, во вторую - по учёту тех возможностей, которые сейчас открываются для Центральной Азии в период санкционного кризиса. И эти возможности нужно не только найти, но и освоить в кратчайший промежуток времени. Счёт идет на месяцы, прибыль оценивается десятками миллионов – и с этим нужно уметь работать. Повторю: не накрываться простыней и готовиться умирать, а стараться заработать для себя и для своих граждан".