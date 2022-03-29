На Ошском рынке прошел рейд по устранению стихийной торговли

Мобильная группа Ленинского района совместно со службой безопасности хозяйствующих субъектов рынка продолжают рейдовые мероприятия, согласно ранее подписанному меморандуму по ликвидации стихийной торговли на прилегающей территории ТРК "Ош базары".

Вчера, 28 марта, глава Ленинского района Русланбек Тагаев присоединился к рейдовым мероприятиям и провел разъяснительные беседы с продавцами о недопущении коммерческой деятельности в неустановленных местах, также аким района предложил стихийным продавцам свободные торговые места внутри рынка, где имеются все условия для безопасной торговли.

К слову, по информации администрации рынка, в настоящее время на территории ТРК "Ош базары" имеется более 400-500 свободных торговых мест.

В результате рейда от незаконной стихийной торговли были освобождены тротуары рынка и очищены проезжие части улиц Киевской, Бейшеналиевой, Кулиева и Токтогула, изъято более 20 различных объектов, конструкций, способствующих стихийной торговле (зонты, столы, стулья, тачки).