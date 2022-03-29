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В Кыргызстане будут усилены меры по выявлению ранней детской инвалидности

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев провел заседание совета по делам лиц с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на мероприятии под председательством вице-премьер министра Эдиля Байсалова участники обсудили вопросы по раннему выявлению детской инвалидности, а также меры предпринимаемые государством по защите прав лиц с инвалидностью на физическую культуру и спорт.

На заседании совета приняли участие руководители управлений министерства труда, здравоохранения, образования, культуры, а также члены совета, представляющие неправительственные организации.

Распоряжением министерства от 27 января 2022 года создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли министерство труда, социального обеспечения и миграции, министерство здравоохранения, и министерство образования и науки Кыргызской Республики.

Работа данной группы будет направлена на усиление мер со стороны государственных органов и некоммерческих организаций по выявлению, вмешательству по минимизации детской инвалидности.

"Наш опыт работы с детьми раннего возраста с нарушениями развития показывает, что наиболее действенными являются не только усилия специалистов по абилитации и реабилитации детей, но и активное участие в данном процессе родителей (семей), воспитывающих детей раннего возраста.

На сегодняшний день введена услуга "персональный ассистент" для детей, нуждающихся в постоянном уходе и надзоре, где предусматривается соответствующая выплата", сказал министр.

В настоящее время по республике услуги персонального ассистента получают 8281 детей.

Также на заседании совета были обсуждены вопросы по усилению мер принимаемых государственными органами направленные на создание условий для подготовки спортсменов к паролимпийским играм, а также вопросы доступа лиц с инвалидностью к занятию физической культурой.

В 2016 году принят Закон Кыргызской Республики "О параолимпийском спорте", где национальный параолимпийский комитет КР официально признается кабинетом министров в качестве высшего органа по параолимпийским видам спорта, которая должна представлять страну за ее пределами, вступать в отношения с международным параолимпийским комитетом, координировать работу отраслевых федераций и движений.

Министр Кудайберген Базарбаев, выступая перед участниками мероприятия, отметил, что работа комитета по продвижению и созданию условий для лиц с инвалидностью представляющих параолимпийские игры должны быть усилены. При этом особая ответственность должна быть возложена на департамент физической культуры и спорта при министерстве культуры, подчеркнул министр.


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URL: https://www.vb.kg/416162
Теги:
дети, Паралимпийские игры, Кыргызстан, ЛОВЗ
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