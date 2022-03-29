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2 755 медицинских сотрудников получили компенсационные выплаты за февраль

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- Назгуль Абдыразакова
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Фонд ОМС за февраль месяц 2022 года профинансировал 42 миллион 902 360 сомов компенсационных выплат 2755 медицинским работникам задействованных в борьбе против Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, всего выплачено ежемесячных компенсаций 2 755 сотрудникам организаций здравоохранения, в том числе 637 врачу, 1 056 среднему, 591 младшему медицинскому и 471 прочему персоналу.

Компенсации в разрезе республики:

- в Бишкеке задействовано всего 1145 сотрудника, из них 258 врача, 416 среднего, 212 младшего и 259 прочего персонала. Сумма выплат составила 20 миллион 541 555 сомов;

-в Чуйской области задействовано всего 573 сотрудника, из них 109 врача, 254 среднего, 212 младшего и 259 прочего персонала. Сумма выплат составила 9 миллион 310 486 сомов;

-в Ошской области задействовано всего 350 сотрудников, из них 93 врача, 116 среднего, 113 младшего и 81 прочего персонала. Сумма выплат составила 4 миллион 392 850 сомов;

-в Баткенской области задействовано всего 193 сотрудников, из них 47 врача, 75 среднего, 48 младшего и 23 прочего персонала. Сумма выплат составила 2 миллион 656 744 сомов;

-в Джалал-Абадской области задействовано всего 94 сотрудников, из них 45 врача, 97 среднего, 20 младшего и 12 прочего персонала. Сумма выплат составила 1 миллион 914 640 сомов:

-в Иссык-Кульской области задействовано всего 81 сотрудник, из них 17 врачей, 45 среднего, 20 младшего и 45 прочего персонала. Сумма выплат составила 2 миллион 337 954 сомов;

-в Нарынской области задействовано всего 41 сотрудник, из них 12 врачей, 16 среднего, 9 младшего и 4 прочего персонала. Сумма выплат составила 380 730 сомов;

-в Таласской области задействовано всего 94 сотрудников, из них 20 врача, 37 среднего, 18 младшего и 19 прочего персонала. Сумма выплат составила 1 миллион 367 401 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/416169
Теги:
ФОМС, Кыргызстан, медики, выплаты
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