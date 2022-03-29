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Учеными созданы мутантные рис и кукуруза с высокой урожайностью

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- Айжан Мамбеталиева
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Ученые Китая и Германии создали урожайные формы кукурузы и риса с помощью CRISPR. Об этом сообщается в журнале Science.

Исследователи провели картирование геномов двух крупнейших продовольственных культур для поиска генов, связанных с урожайностью. Они обнаружили 490 пар генов, которые выполняли сходные функции у обоих растений, после чего сузили поиск до одной пары генов, которые выполняли сходные функции у кукурузы и риса. Оба они производили один тип белка, который регулирует то количество зерен, что способно произвести каждое растение.

Затем ученые использовали метод редактирования генов CRISPR для создания мутантных растений, у которых эти гены отключены. Растения с модифицированной ДНК производили больше зерен, чем контрольные группы. Урожайность кукурузы увеличилась на 10 процентов, а риса - на восемь процентов.

Ученые утверждают, что мутантные растения можно скрещивать с дикими сортами, чтобы создать новые разновидности культур, устойчивых к изменяющимся условиям окружающей среды, в том числе к глобальному потеплению.


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URL: https://www.vb.kg/416174
Теги:
Германия, Китай, наука, урожай, в мире
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